Investoři se vrhají na hotovost nejvíce od pandemie, ukazuje průzkum BofA

Investoři hromadí hotovost nejrychlejším tempem od pandemie. Znervózňuje je totiž série bankovních kolapsů a zároveň se poohlížejí po vyšších úrokových sazbách na peněžním trhu.



Podle stratégů s odkazem na data EPFR Global nalili investoři do peněžních fondů během prvního čtvrtletí 508 miliard dolarů. Jde tak o největší čtvrtletní příliv od začátku pandemie Covid-19 před třemi lety. Jen za poslední dva týdny se do fondů peněžního trhu nahrnulo více než 100 miliard dolarů, dodali stratégové v čele s Michaelem Hartnettem.

"Honba za hotovostí pokračuje," napsali ve čtvrtečním komentáři a poukázali na to, že minulý týden se do této třídy aktiv přililo 60,1 miliardy dolarů. Mezitím akciové fondy naopak zaznamenaly odliv v objemu 5,2 miliard dolarů. To odpovídá komentáři ze začátku minulého týdne, ve kterém uvedla, že hotovost je „přesvědčivou alternativou“ k akciím, dokud se ekonomický výhled nestabilizuje.

Index S&P 500 má podle cílové ceny 4 000 bodů pro konec roku pouze malý prostor pro krátkodobý růst, uvedli ve středu stratégové vedení Savitou Subramanianovou. A hotovost nabízí výnosy kolem 5 %.



Kolaps Silicon Valley Bank a dalších menších bank, stejně jako šoková záchrana Group ze strany na začátku tohoto měsíce, zvýšily obavy o stav bankovního systému a podpořily averzi investorů riskovat. A úrokové sazby na 16letých maximech přispěly k přílivu do fondů peněžního trhu.



Aktiva ve fondech peněžního trhu v USA nyní dosáhla rekordních 5,2 bilionu dolarů, podle údajů Institutu investičních společností, přičemž více než 300 miliard z toho přibylo během tří týdnů do 29. března.







V týdenních tocích do akcií dominovaly alokace do technologií, které zaznamenaly příliv šestý týden v řadě, což znamená nejdelší vítěznou sérii pro tento sektor za téměř rok, uvedli stratégové BofA. Na vysoce kvalitní jména jako , .com a se totiž investoři dívají jako na útočiště. Tento příklon k technologiím vynesl Nasdaq 100 do nového býčího trhu, když index zavřel 20 % nad svým středečním minimem z 28. prosince. Mezitím klienti BofA tento týden stáhli z finančního sektoru 600 milionů dolarů, což je naopak největší odliv z tohoto sektoru za posledních 10 týdnů.

Zdroj: Bloomberg