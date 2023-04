Rozbřesk: Český průmysl - nižší ceny energií versus nejistá poptávka?

Situace v českém průmyslu je v posledních měsících zatížena velkou mírou nejistoty. I proto budou v tomto týdnu ostře sledovány výsledky únorové průmyslové produkce i březnového indexu nákupních manažerů v průmyslu (PMI). Na český průmysl na jedné straně bezesporu pozitivně působí pozvolný poklesu cen energií, který vede k poklesu napětí v energeticky nejnáročnějších odvětvích. Po složitějším únoru se také pravděpodobně opět o něco vylepšila situace se subdodávkami v sektoru automotive. I tak však situace pro řadu podniků zůstává složitá - a to jak z hlediska vysokých vstupních cen, tak nedostatku vstupů.

Na lepší náladu sice ukazují již zveřejněné výsledky nálady v průmyslu podle Českého statistického úřadu. Na druhou stranu jsme však viděli slabší indexy nákupních manažerů jak v evropském, tak i v německém průmyslu. Při pohledu k sousedům je vidět, že část průmyslu začíná doplácet na relativně vysoké skladové zásoby vybudované v průběhu pandemie COVID-19 a postupně se u nich začíná projevovat slabší poptávka. Podobný efekt bude časem brzdit pravděpodobně také český exportně-orientovaný průmysl, který již nebude mít šanci pomáhat české ekonomice tak výrazně, jako na konci roku 2022, kdy výrazně tlumil negativní dopady padající spotřeby domácností.



Současně s tím předpokládáme, že se v dalším průběhu letošního roku také hůře povede stavebnictví, na kterém se začnou postupně projevovat slabší domácí objednávky. Počet nových stavebních povolení na rezidenční projekty byl v lednu nižší meziročně o 35 % a počet zahájených nových bytů je meziročně nižší o 9 % (vše sezónně očištěno).



Naopak předpokládáme, že v dalším průběhu roku by se stabilizací reálné mzdy měla stabilizovat také spotřebitelská nálada i útraty domácností. Na únorovém výsledku maloobchodu v tomto týdnu to však zatím asi poznat nebude.





*** TRHY ***



Koruna

Prostředí silnějších akcií a slabého dolaru ke konci uplynulého týdne koruně svědčilo. Na úvod tohoto týdne však může středoevropské měny zaskočit snížení produkce kartelu OPEC a vyšší ceny ropy. Současně předpokládáme relativně slabé výsledky českého průmyslu za měsíc únor.



Eurodolar

Eurodolar se vrací k 1,08, když překvapivé snížení produkce ropy ze strany kartelu OPEC má za následek nárůst dolarových úrokových sazeb a averze k riziku.

Tento týden bude opět bohatý na makro-události, kterým budou dominovat data z amerického trhu práce. Již dnes odpoledne však bude zveřejněn výsledek důležitého indexu podnikatelské nálady z amerického průmyslu (ISM).



Ropa

Severomořská ropa Brent dnes otevírá obchodování ziskem 8 % a nad 85 USD/barel. Státy kartelu OPEC se totiž v neděli rozhodly překvapivě omezit produkci ropy o 1,1 mil. barelů denně s platností od května až do konce tohoto roku. Vše se odehrává pod taktovkou Saúdské Arábie, která sníží těžbu o 500 tis. barelů denně (5 % její celkové těžby). K omezení produkce se navíc připojí i Rusko s dodatečnými 500 tis. barelů denně. Tyto škrty přitom přicházejí nad rámec 2 mil. barelů denně, které aliance OPEC+ oznámila v říjnu 2022. Ze strany producentských zemí jde o zjevnou snahu podpořit cenu ropy v časech, kdy zvýšené finanční napětí může vést ke slabší poptávce po ropě. Výhledově se tak opět může dostat na scénu téma drahé ropy, zvláště pokud by se finanční stres nezhmotnil do podoby výrazně slabší poptávky.



Akcie

Nejsilnějším indexem z velké trojky byl v pátek technologický Nasdaq Composite, který přidal 208 b., tedy 1,74 %. K indexovému úspěchu napomohl i jeden z nejlepších výsledků v podobě sektorů, vzhledem k tomu že ten informačních technologií stoupl o 0,9 % (Nvidia +1,44 %, Microsoft +1,84 %). Akcie automobilky Tesla přidaly +6,24 %. Potíže naopak zaznamenaly akcie Nikola, které se propadly o více jak 13 %. Akcie Alphabet přidaly 2,81 %. Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 1,3 % (33.273 b.), S&P 500 o 1,4 % (4.109 b.) a technologický Nasdaq Composite o 1,7 % (12.221 b.).