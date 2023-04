Spojení Credit Suisse s UBS byla záchrana před krachem, futures jsou zelené

Pokud by nebyla prodána společnosti Group, tak by podle viceprezidenta švýcarské centrální banky Martina Schlegela následujícího obchodního dne zkrachovala. Francouzský gigant v péči o pleť L’Oréal souhlasil s akvizicí luxusní kosmetické značky Aesop. Překvapivé snížení produkce OPEC+ bylo zaměřeno přímo na jedno publikum - spekulanty sázející na pokles cen ropy a futures jsou dnes zelené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX +0,3 %.

ČeskoSlovensko údajně jedná o koupi podílu v Pivovary CZ Group, píší Lidové noviny.



Pokud by nebyla prodána společnosti Group, tak by podle viceprezidenta švýcarské centrální banky Martina Schlegela následujícího obchodního dne zkrachovala, což by mohlo způsobit globální finanční krizi. Po odsouhlasené fúzi, kterou označil za „nejlepší ze špatných řešení“, nezabrání obavy o finanční stabilitu zvyšování úrokových sazeb.



Člen Rady guvernérů Evropské centrální banky Robert Holzmann řekl, že je „stále ve hře“ další půlprocentní nárůst sazeb, pokud se turbulence, které otřásají globálním bankovním systémem, nezhorší. Holzmann připustil, že epizoda vyvolaná pádem Silicon Valley Bank by mohla mít srovnatelný účinek jako zvýšení úrokových sazeb. Podobně ani nedělní oznámení OPEC+ o překvapivém snížení produkce pravděpodobně nebude mít zásadní dopad na další pohyby sazeb, řekl jestřábí šéf rakouské centrální banky. "Pokud se věci v květnu opravdu nezhorší, myslím, že si můžeme dovolit dalších 50 bazických bodů," řekl.



Francouzský gigant v péči o pleť L’Oréal souhlasil s akvizicí luxusní kosmetické značky Aesop za EV 2,53 miliardy dolarů. Transakce by měla být uzavřena ve třetím čtvrtletí. Další společnosti, včetně soukromé investiční společnosti Permira a čínské investiční společnosti Primavera Capital, také projevily zájem o koupi podílu v australské značce vlastněné brazilskou Natura & Co., řekli minulý měsíc lidé obeznámení s touto záležitostí. Dohoda pomůže brazilskému kosmetickému gigantu Natura snížit dluhovou zátěž a zaměřit se jiné divize.



Překvapivé snížení produkce OPEC+ bylo zaměřeno přímo na jedno publikum - spekulanty sázející na pokles cen ropy. Je to návrat k taktice, kterou poprvé použil saúdský ministr energetiky princ Abdulaziz bin Salmán v roce 2020, když řekl, že chce, aby „obchodníci byli tak nervózní, jak je to jen možné“, a slíbil, že „kdokoli bude na tomto trhu hrát hazardní hry, bude ho to bolet jako čert". Nový útok na krátké prodejce byl úspěšný. Futures na ropu vzrostly až o 8 %. Přesto krok OPEC+ také podnítil obavy z inflace a sázky na další zvýšení úrokových sazeb.