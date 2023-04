Rozbřesk: Americká konjunktura brzdí - potvrdí to i dnešní data za ADP a ISM?

Dlouho očekávané ochlazení na americkém trhu práce se konečně začíná projevovat. Včerejší počet nově otevřených pozic za únor poklesl na 9,93 milionu. Trh očekával výrazně více (10,5 milionu) a zároveň poprvé od května 2021 spadl počet nově otevřených pozic pod 10 milionů. V důsledku toho také výrazně poklesl podíl nově otevřených pozic k nezaměstnaným, který šéf Fedu opakovaně zmiňoval jako ostře sledovaný indikátor.



První výraznější známky ochlazení na americkém trhu práce utvrzují investory v názoru, že se blíží konec amerického cyklu zvyšování úrokových sazeb. A to nehledě na to, že oba Fedem sledované indikátory jsou stále z historického hlediska na relativně hodně vysokých úrovních. Sázky na další růst sazeb v květnu tak poklesly pod 50 % a naopak vzrostly ty na pokles sazeb na konci tohoto roku. My očekáváme, že dojde již pouze k jednomu růstu sazeb v USA a první pokles sazeb pak nastane na začátku roku 2024.



Slabší data z USA včera navíc zastavila růst cen ropy (nastartovaný rozhodnutím kartelu OPEC snížit produkci) a to jen přispělo k tomu, že se dařilo dluhopisům s delšími splatnostmi. Navíc opět začaly padat akcie amerických menších bank, což bezpečným fixně úročeným aktivům jenom hrálo do karet.



Současně s tím přišly lehce holubičí zprávy i z Evropy - únorový spotřebitelský průzkum ukázal, že inflační očekávání mezi domácnostmi poklesla, a to jak na horizontu jednoho roku (4,6 %), tak i tří let (2,4 %). Dostala se tak na nejnižší úrovně za poslední rok.



Ostře sledované ve zbytku týdne budou zejména další statistiky z USA, které vyvrcholí pátečními souhrnnými čísly z trhu práce (payrolls). Dnes to bude zejména nálada v americkém sektoru služeb (ISM) a současně výsledek ADP payrolls.



TRHY

Koruna

Česká koruna se drží v blízkosti 23,50 EUR/CZK a pokouší s o rozšíření svých zisků. Dnešní domácí čísla v čele s maloobchodem pravděpodobně neukážou výraznější stabilizaci a koruně by neměla zásadně pomoci. Na druhou stranu prostředí nižších amerických výnosů a globálně slabšího dolaru se může české měně zamlouvat.



Eurodolar

Dolar dostal včera další ránu v podobě poklesu nově otevíraných pracovních pozic v USA. Jde o Fedem ostře sledovaný indikátor, jehož pokles může indikovat nižší potřebu zvyšovat úrokové sazby. Není divu, že eurodolar na něj reagoval posunem blíže k 1,10 a to navzdory tomu, že tradiční jestřáb mezi americkými centrálními bankéři L. Mesterová poukázala na to, že sazby Fed mají jít nad 5 %.



Dnes přijde na řadu další důležitá dvojice amerických konjunkturálních dat - ADP report z trhu práce a podnikatelská nálada z oblasti služeb. Dočkáme-li se dalšího zklamání, tak dolarové sazby znovu poklesnou a eurodolar bude atakovat 1,10.



Regionální Forex

Dnes bude zasedat polská centrální banka, přičemž žádnou změnu v měnové politice neočekáváme. Aneb oficiální úroková sazba zůstane na úrovni 6,75 % a komentář NBP zůstane vcelku neutrální s tím, že poukáže na zpomalující růst.