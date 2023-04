Jsou evropské akcie atraktivnější než ty americké?

Pokud se evropská ekonomika nedostane do recese a její bankovní systém nebude čelit takovým tenzím jako ten americký, budou evropské akcie zajímavější než ty v USA? Na tuto otázku na Bloombergu odpovídala Rebecca Chesworth ze Global Advisors. Podle ní již před několika týdny investoři hleděli směrem k Evropě s tím, že její ekonomický výhled se zlepšuje a to by se mělo projevit i na růstu očekávaných zisků obchodovaných firem. Změnila se od té doby situace?



Chesworth připomněla, že i valuace evropských akcií mohou být zajímavé, protože se drží níže než ty na amerických trzích. K tomu se nyní zdá, že situace v evropském bankovním sektoru se uklidňuje. „Stále to není nic výborného, ale už se s tím lépe žije.“ V USA se přitom podle investorky dají čekat změny v regulaci bankovního sektoru. Tedy její utažení, které bude mít dopad na chování bank v oblasti půjček a následně na celou ekonomiku.



Pro Evropu pak hovoří i témata, na která se nyní kvůli situaci kolem bank zapomíná. Konkrétně otevírání čínské ekonomiky, ze kterého by měla o něco více těžit evropská ekonomika. Navíc mohou podle expertky vést opakované diskuse o dluhovém limitu v USA k budoucímu poklesu ratingu amerického dluhu. To vše pak podle expertky znamená, že evropské akcie jsou nyní skutečně atraktivnější než ty americké.







Na dotaz týkající se kurzu eura k dolaru Chesworth uvedla, že pokud ve světové ekonomice roste averze k riziku, běžně to vede k posilování kurzu americké měny, protože investoři ji považují za bezpečný přístav. Nyní ale tenze pramení zejména ve Spojených státech, a to v souvislosti se zmíněným bankovním sektorem. Na měnových trzích tak chybí jasný trend a názory se mění každý den.



Bloomberg v následujícím grafu porovnává vývoj kurzu dolaru ke koši měn se sklonem výnosové křivky v USA. Tedy rozdíl mezi (reálnými) výnosy dlouhodobých a krátkodobých dluhopisů. S ohledem na vývoj sklonu křivky Bloomberg píše, že „prodeje dolaru ještě budou pokračovat“:



Zdroj: Twitter



Zdroj: Bloomberg