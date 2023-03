Potvrzeno: Česká ekonomika je ve spotřebitelské recesi

Čísla za poslední kvartál roku 2022 byla revidována směrem dolů - ekonomika poklesla o 0,4 % mezikvartálně (oproti bleskovému odhadu -0,3 %). Jedná se o druhý mezikvartální pokles v řadě a potvrzení probíhající recese v české ekonomice.



Hlavním bolavým místem české ekonomiky nadále zůstává spotřeba domácností, která klesá pátým kvartálem v řadě. A zatímco celá ekonomika není se svým výkonem daleko od předcovidového roku 2019, spotřeba domácností je skoro 8 % pod ním. Ve čtvrtém kvartále šly dál dolů výdaje domácností nejen na zboží dlouhodobé spotřeby, ale opět i útraty za “základní zboží”, včetně potravin. Vedle spotřeby domácností šly také dolů poprvé v tomto roce i investice. Celkově tak domácí poptávka ekonomiku (s výjimkou spotřeby vlády) výrazně brzdila, zatímco ta zahraniční pomáhala její pokles vykompenzovat. Ani při pohledu na zahraničí obchod však nelze “otevírat šampaňské”. Pozitivní příspěvek do značné míry odrážel rychlejší pokles dovozů než vývozů zboží - ty v zásadě mezikvartálně stagnovaly.







Na nabídkové straně se pak logicky pokles odrazil v horším výkonu odvětví maloobchodu, velkoobchodu, pohostinství, hoteliérství a dopravy. Naopak pozitivně dál přispíval zpracovatelský průmysl, který těžil z relativně odolné zahraniční poptávky. Pohled do detailů průmyslové produkce však naznačuje výrazné rozdíly mezi jednotlivými odvětvími. Solidní výkon průmyslu a zahraničního obchodu mohl být dán lepší situací v sektoru automotive ke konci roku. Naopak řada energeticky náročných odvětví (chemický průmysl, zpracovatelé kovů) zjevně zaostávala.



Při pohledu do budoucna je zapotřebí počítat s tím, že průmysl a s ním spojený zahraniční obchod (i vzhledem k novým komplikacím v automotive) již nebudou české ekonomice tak výrazně pomáhat. Naopak by se časem měla díky pozvolnému polevování inflace a relativně nízké nezaměstnanosti stabilizovat spotřeba domácností.

Dál proto počítáme s pokračováním recese ještě v prvním kvartále roku 2023. Platí ovšem nadále, že tato recese by měla být relativně mělká. Špatnou zprávou pak ovšem je, že po ní nebude následovat nijak výrazné oživení. Celkově se tak letošní výkon české ekonomiky bude blízký nule (náš odhad revidujeme lehce dolů na 0,2%).