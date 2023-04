Rozbřesk: Rekordní inverze dolarové výnosové křivky a recese v USA jako náš základní scénář

Včera další slabá americká data zatlačila dolarovou výnosovou křivku do ještě hlubší inverze. Všichni přitom víme, co to znamená. Řečí jednoduchého modelu představuje aktuální rozdíl mezi výnosem desetiletého amerického vládního dluhopisu a tříměsíční pokladniční poukázkou (ve výši 143bps) přibližně 75procentní pravděpodobnost recese v horizontu jednoho roku. A tak je třeba se ptát, zdali se dolarová výnosová křivka nemůže ve svém věštění recese tentokrát mýlit - vždyť jde konec konců o primárně empiricky odpozorovaný jev (inverze křivky => recese).



Existují závažné fundamentální důvody, proč se obávat, že tento tržní fenomén předznamenává příchod horších časů. Jde o to, že podstatně vyšší krátkodobé úrokové sazby než ty dlouhé, mění pohled podnikatelů i bank na ocenění dlouhodobějších projektů, které jsou ze své podstaty rizikovější, což by se mělo projevit v profilu jejich financování. Inverzní výnosová křivka však tento standardní pohled bortí, když krátkodobá (a tudíž super-bezpečná) finanční aktiva se stávají relativně výnosnější než ta dlouhodobá. V kontextu současné americké ekonomiky je navíc vše opepřeno bankovní mini-krizí, která byla a je doprovázena odlivem depozit. Ten bude pochopitelně v následujících měsících a kvartálech limitovat úvěrovou aktivitu v USA a nepřímo i hospodářský růst.



V konečném důsledku se tak ukazuje, že přísná měnová politika Fedu nakonec americkou ekonomiku doběhla a ochlazení konjunktury je za dveřmi. O tom, jak výrazné nakonec bude, rozhodne řada faktorů a je těžké jej vyčíslit (mimo jiné i proto, že řada změn se odehrává na nabídkové straně ekonomiky - viz ChatGPT). My v tuto chvílí sázíme na v zásadě mírnou technickou americkou recesi ve druhé polovině roku, o které jsme však dnes daleko pevněji přesvědčeni než před pár týdny. Na druhou stranu věříme, že Fed nebude chtít dopustit dramatický nárůst nezaměstnanosti a tak relativně brzy v roce 2024 zahájí cyklus snižování úrokových sazeb.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se po většinu včerejší seance pohybovala okolo hranice 23,40 EUR/CZK. Z domácích makro čísel byla pozornost upřena na výsledek únorových maloobchodních tržeb. Ten ukázal na rychlejší stabilizaci spotřeby, když meziměsíčně došlo k reálnému poklesu o 0,4 % a meziročně se tempo poklesu opět zmírnilo na -6,4 %. Z pohledu ČNB může jít o lehké jestřábí překvapení – rychlejší stabilizace spotřeby by totiž mohla ve finále znamenat pozdější pokles sazeb, zvláště pokud by nad očekávání zrychlil i mzdový růst.

Pro nejbližší období předpokládáme, že koruna zůstane v dobré náladě. Příliš prostoru k dalšímu prudkému posílení vzhledem k slabým fundamentům nevidíme, na druhou stranu díky kombinaci intervenčního závazku ČNB a atraktivního úrokového diferenciálu nečekáme ani silnější tlaky na oslabení české měny. Bližší detaily ohledně našeho aktualizovaného výhledu na korunu nabídneme v samostatném reportu příští týden.



Eurodolar

Slabý ADP report a propad indexu ISM ve službách sice poslaly dolarové sazby ještě níže, avšak eurodolar na hodnotu 1,10 stále ještě nedosáhl. Ruku v ruce s poklesem dolarových sazeb jde totiž vzhůru averze k riziku, a to se euru již tolik nelíbí. K tomu, aby se eurodolar dostal přes 1,10, bude zapotřebí silnějších negativních signálů z USA (páteční payrolls?), které budou navíc podporovány jestřábí rétorikou ECB (což zdaleka není jisté).



Regionální Forex

V souladu se všeobecným očekáváním ponechala polská centrální banka oficiální úrokové sazby beze změny. Komentář k rozhodnutí NBP doznal relativně málo změn, nicméně ty které přišly, byly zjevně v holubičím hávu. I proto možná zlotý včera odpoledne lehce oslabil, přičemž kurz vůči holubičím výrokům prověří teprve dnešní tiskovka prezidenta NBP Glapinského.



Akcie

Technologický index Nasdaq Composite odepsal 1,07 % neboli 129 b. Právě Nasdaq Composite má nakročeno k přerušení vítězné série v podobě kladně obchodovaných týdnů, když včerejšek znamenal zhruba 2procentní týdenní ztrátu. Nejsilnějším sektorem byly Utility, které přidaly 2,6 % (NextEra Energy +1,52 %, American Electric Power +3,70 %). Na opačném konci s více jak 1procentní ztrátou se nacházel sektor informačních technologií (Nvidia -2,08 %, Microsoft -0,98 %). Akcie Albemarle ztratily ve včerejší seanci 6,11 %. Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,2 % (33.482 b.), S&P 500 oslabil o 0,2 % (4.090 b.) a technologický Nasdaq Composite o 1,1 % (11.996 b.).