Stratég JP Morgan varuje, že současná situace na akciích je jen 'klid před bouří'

Chuť k riziku, která podporuje letošní akciovou rally, podle stratéga Marka Kolanovice pravděpodobně vyprchá kvůli problémům plynoucích z bankovních turbulencí, ropného šoku a zpomalujícího růstu. A to by podle něj mohlo poslat akcie zpět na jejich minima z roku 2022.

"Fed nenaznačil, že letos nemá v úmyslu snížit úrokové sazby, přesto ale riziková aktiva vykazují bezprecedentní rally, evropské akcie se obchodují poblíž historických maxim a americké akcie se zotavují z nedávných ztrát," napsal v pondělí Kolanovic klientům. "Očekáváme obrat rizikového sentimentu a také, že trh bude v nadcházejících měsících znovu testovat loňské minimum."

Kolanovic byl jedním z největších optimistů na Wall Street, a to i v době loňských výprodejů. Od té doby ale změnil svůj názor a v polovině prosince, v lednu a březnu snížil svou alokaci do akcií kvůli slabému ekonomickému výhledu.

Akcie se letos drží i přes rostoucí úrokové sazby, které ukusovaly ze zisků společností, zpomalily růst a vyvolaly sérii kolapsů bank v USA i v zámoří. Benchmarkový index S&P 500 vzrostl v prvním čtvrtletí o 7 % po loňském propadu téměř o 20 %, zatímco zisky napříč technologickými akciemi posunuly index Nasdaq 100 od začátku ledna o 20 % nahoru, a tedy do býčího trhu. Silný výkon Techu v poslední době ještě prohloubily zvyšující se sázky obchodníků na to, že stres uvnitř bankovního sektoru přiměje Fed k přibrzdění růstu sazeb.



Podle Kolanovice ale přílivy do akcií v posledních několika týdnech „nedávají moc smysl“ a byly z velké části taženy systémovými investory, likvidací krátkých pozic kvůli rychle rostoucím cenám a poklesem indexu volatility Cboe, neboli VIX. Pokles VIXu pod hodnotu 20, což je úroveň spojená s obdobími menšího stresu, naznačuje, že investoři se domnívají, že bankovní krize bude v blízké budoucnosti pod kontrolou.



Kolanovic však popisuje současné tržní prostředí jako „klid před bouří“. "Ačkoli centrální banky neustále komunikují, v boj proti inflaci ještě není vyhráno a i přes očekávání trhů, že se sazby budou snižovat, může znovu přijít na přetřes původní zdroj stresu - vyšší sazby po delší dobu," napsal Kolanovic.



Zdroj: Bloomberg