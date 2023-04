Duben jako oblíbený měsíc býků nemusí projít testem inflace

Duben obvykle bývá pro evropské akcie nejlepším měsícem v roce, ale nálada investorů je křehká a potenciálně negativní překvapení plynoucí z dnešních dat březnové inflace v USA by mohlo tento pozitivní sentiment ohrozit, varuje Bloomberg.



Akciový index Stoxx Europe 600 rostl v dubnu v posledních třiceti letech v průměru o 2,3 %. Tento měsíc zatím narostl o 0,9 %, a to částečně díky rostoucímu optimismu, že centrální banky brzy ukončí zvyšování úrokových sazeb. Takže dnešní data o spotřebitelských cenách mohou být rozhodující.

Ekonomové očekávají měsíční nárůst jádrového indexu spotřebitelských cen v březnu v USA o 0,4 %, což by odpovídalo průměru za září až únor. To by mohlo naklonit misky vah směrem k dalšímu zvýšení sazeb na květnovém zasedání Fedu, i přes stres v bankovním systému a známky zpomalování ekonomiky.



"Tržní ceny nedoceňují přetrvávající inflaci," uvedli stratégové Jean Boivin a Wei Li z . „Myslíme si, že inflace v USA zůstane nějakou dobu nad cílem Fedu“, dokud recese nakonec nezkrotí ceny a nepřiměje centrální banku, aby zastavila utahování.



Evropské akcie se oddělily od takzvaných breakeven sazeb, což je ukazatel pohledu trhů na pravděpodobné tempo růstu spotřebitelských cen, protože vyhlídky na zpomalující inflaci posilují naděje na změnu monetární politiky. Představitelé centrální banky ale už tak přesvědčeně nemluví. Nejnovější údaje pro eurozónu ukazují, že inflace v březnu dosáhla rekordu, což Evropské centrální bance poskytlo munici k dalšímu navýšení sazeb. Člen Rady guvernérů Klaas Knot řekl, že ECB musí nadále zvyšovat výpůjční náklady a argumentoval tím, že ceny nelze současnými sazbami zkrotit. Jeho kolegové Pablo Hernandez de Cos a Philip Lane se vyjádřili podobně, čímž vyvolali obavy ohledně výhledu růstu ekonomiky.





Pomalejší ekonomika však neznamená, že by investoři měli prchat z akcií. Případná pauza ze strany centrálních bank a mírnější recese, než se očekává, by měla akcie podpořit, domnívá se Fabiana Fedeli, hlavní investiční ředitelka pro akcie, aktiva a udržitelnost v M&G. "Zdůrazňuje to však potřebu mít extrémně diverzifikovaná, selektivní a taktická portfolia, protože trh nabízí skrze tuto volatilitu příležitosti a člověk musí být připraven je využít," dodala.



V Evropě by selektivita mohla natlačit investory do defenzivních akcií, které kvůli obavám o ekonomiku dosahovaly lepších výsledků, zejména od doby, kdy začaly turbulence v bankovním sektoru. Stratégové , včetně Mislava Matejky, uvedli, že defenziva je v nadcházejících měsících tím nejlepším místem, což podkládají předchozími zkušenostmi.





„Základní spotřební zboží a zdravotní péče jsou jedinými dvěma sektory, které jsou konzistentními lídry jak během tří měsíců před posledním zvýšením sazeb Fedem v cyklu, tak během tří měsíců po tomto posledním zvýšení,“ napsali. "Věříme, že základní výrobky a zdravotní péče budou v nadcházejících měsících podobně výkonné."



Zdroj: Bloomberg