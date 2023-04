Před bankovními výsledky akcie přecházejí k opatrnému růstu

Ačkoli jsme už několik sad firemních čísel za 1Q dostali, hlavní část výsledkové sezóny startuje až dnes po poledni s velkými americkými bankami (Wells Fargo, JPM, Citi). Od těch se nedají čekat náznaky problémů, které trápí menší zástupce sektoru. Naopak z březnových turbulencí v sektoru mají možnost profitovat, ale otázkou je, do jaké míry.



Problémy v sektoru mohou velkým bankám přihrát klienty od menších hráčů, ovšem změny tržního podílu zřejmě budou pozvolné. Depozita se mohou stěhovat do většího bezpečí a pro velké banky za levno, neboť platit mohou svým "too big to fail" statusem. Jenže velkou konkurencí se ukazují fondy peněžního trhu, které krom tohoto statusu nabízejí přece jen i slušné úročení. Rychlá bankovní krize zároveň pomůže tradingovému byznysu, ovšem zde asi silný březen vše nezachrání. Třeba objemy obchodů s americkými akciemi jsou meziročně skoro o čtvrtinu nižší.



Klíčové bude, jak vedení bank tyto trendy zhodnotí a jaký nastíní vývoj pro zbytek roku. Číselně bude hodně důležitá tvorba rezerv, jež zatím zůstává nízká. Bankovnictví je charakterově cyklický byznys a směřuje do období, kdy se výnosová křivka posouvá dolů a zároveň hrozí útlum ekonomiky a s ním i úvěrové aktivity. To jsou nepříznivé faktory, které budou vyvažovat možné benefity v podobě lepšího březnového tradingu či přísunu depozit.



A právě skrze výhled mají banky potenciál ovlivnit pohyb akcií i v dalších sektorech, neboť otázka budoucí kondice ekonomiky a vývoje úrokových sazeb zůstávají klíčovými makro veličinami pro obchodování. S tím úzce souvisí také změny v úvěrových standardech, na něž bude rovněž mířit velká pozornost.



Před výsledky na trzích panuje pozitivní nálada, která se přenáší ze včerejška a vychází hlavně z nižších čísel o výrobních cenách v USA. Ta zvyšují šanci, že Fed stojí těsně před vrcholem sazeb, po němž by měl následovat jejich pokles. Akcie však jdou v příznivém hodnocení situace dál než jiné trhy, když na Fed funds futures či dluhopisových výnosech změna očekávání o politice Fedu skoro vidět není.



Po včerejší úspěšné seanci na Wall Street rostou hlavní evropské akciové indexy už jen o pár desetin procenta. Dluhopisové výnosy mají tendenci lehce stoupat a eurodolar drží pozice mírně nad 1,1050. Ropa či zlato korigují poslední zisky. Koruna na páru s eurem se po posílení stahuje zpět k 23,35.



Kromě výsledků bank nás v závěru týdne čekají také americké maloobchodní tržby, jejichž očekávaný pokles by byl další indicií, že spotřebitelská poptávka přece jen ztrácí tempo. Trhy však zatím na podobné signály příliš neslyší. Doplněním bude spotřebitelská důvěra za duben, která vyjde včetně průzkumu inflačních očekávání.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:25 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.3609 0.4334 23.3679 23.2415 CZK/USD 21.1210 0.3063 21.1235 21.0025 HUF/EUR 374.1657 0.1741 374.9233 373.2000 PLN/EUR 4.6458 0.1561 4.6521 4.6338

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5787 -0.1196 7.6049 7.5640 JPY/EUR 146.5150 0.0379 146.6940 146.2420 JPY/USD 132.4650 -0.0818 132.6420 132.1710

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8842 0.2318 0.8846 0.8818 CHF/EUR 0.9818 -0.0982 0.9839 0.9814 NOK/EUR 11.4096 0.1972 11.4193 11.3817 SEK/EUR 11.3403 -0.0954 11.3824 11.3319 USD/EUR 1.1061 0.1236 1.1074 1.1054

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4760 0.1328 1.4786 1.4717 CAD/USD 1.3319 -0.1634 1.3344 1.3317