Rozbřesk: Česká inflace poklesla k 15 %, jestřábí komentáře z ČNB pomáhají koruně

Česká inflace v březnu poklesla přibližně v souladu s našimi očekáváními ze 16,7 % na 15 % (náš odhad 14,8 %). Meziměsíčně ceny jen nepatrně vzrostly, a to o 0,1 %.



I když celkové číslo bylo blízko našeho odhadu, při pohledu do detailu jsme v řadě oblastí byli překvapeni. A to zejména při pohledu na potraviny, které namísto předpokládaného poklesu pokračovaly v růstu. Pokles cen vajec, másla a sýrů více než vykompenzovala dražší zelenina a poměrně překvapivě i maso (na to měsíční průzkumy mezi cenami potravin neukazovaly). Potraviny tak meziměsíčně zdražily o 0,4 % a meziročně si udržují vysokou dynamiku blízkou 24 %. Rychleji, než jsme čekali, zdražují také služby v pohostinství a hoteliérství, pro které jsou ceny potravin častokrát důležitým vstupem (+1,1 % meziměsíčně, 21,3 % meziročně).



Naopak podle očekávání inflaci meziměsíčně táhly dolů ceny energií, imputované nájemné, pohonné hmoty a sezónní zlevňování v rekreaci a kultuře. Inflace by v nejbližších měsících měla dál zvolňovat a dostat se k jednociferným úrovním v polovině roku. Zdá se však, že potravinová inflace a jádrová inflace (bez zahrnutí imputovaného nájemného) bude relativně setrvačná. I po včerejších číslech očekáváme, že za celý rok se inflace v průměru může pohybovat mezi 10-11 % (náš odhad 10,9 %) a k výraznějšímu poklesu meziroční dynamiky inflace dojde až na začátku roku 2024, kdy se začne u spotřebitelů výrazněji projevovat pokles cen plynu a elektřiny na evropských trzích.



Pro ČNB by včerejší číslo nemělo být velkým překvapením - inflace odeznívá, ale relativně pomalu, a proto jsou zatím jakékoliv debaty o poklesu sazeb mimo hru. Předpokládáme zatím i nadále, že centrální banka poprvé sníží úrokové sazby nejdříve ve Q4 2023.





*** TRHY ***



Koruna

Inflace lehce nad odhadem nás i trhu se koruně včera zamlouvala, i když zásadní pro její další zisky nakonec byl globální propad dolaru a relativně jestřábí komentáře od dvou nových členů bankovní rady Jana Procházky a Jana Kubíčka. Jan Kubíček sám sebe označil spíše za jestřába a podobně jako Procházka nevyloučil v případě rychlejšího růstu mezd, další růst úrokových sazeb. My jsme spíše toho názoru, že jestřábí komentáře jsou zatím komunikační zbraní jak trhy odradit od sázek na předčasný pokles sazeb, popřípadě jak pomoci koruně.

Eurodolar



Kombinace nízké americké výrobní inflace a jestřábí ECB nemohla udělat s eurodolarem nic jiného, než jej poslat výrazně nad hranici 1,10. Dodejme, že týdenní údaje o žádostech o podporu v USA se také pomalu, ale jistě tlačí vzhůru, což dolaru rovněž nepřidalo.

Dnes odpoledne trhy čekají na další zajímavá data z USA - konkrétně maloobchodní tržby a průmyslová výroba za březen. Oba údaje pomohou zpřesnit odhad růstu HDP v prvním čtvrtletí (kde náš nowcast ukazuje růst na úrovni 1,5 %).