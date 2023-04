Rostou obavy z propadu evropského trhu s komerčními realitami

Mezi investory rostou pochybnosti ohledně zdraví evropského trhu s komerčními realitami, někteří mají obavy z jeho prudkého propadu po nedávných problémech v bankovním sektoru. Píše o tom dnes server CNBC. Vyšší náklady na půjčky nyní tlačí dolů ceny realit, které v uplynulých letech těžily z nízkých úrokových sazeb.



Evropská centrální banka (ECB) tento měsíc varovala před "jasnými známkami zranitelnosti" realitních trhů. Poukázala na "klesající tržní likviditu a cenové korekce, za kterými stojí zejména nejistý makroekonomický výhled a zpřísňování měnové politiky". Analytici ze společnosti předpovídají, že akcie realitních podniků mezi letošním a příštím rokem klesnou o 20 až 40 procent, píše CNBC.



"Něco, co bych nepřehlížel, je krize v oblasti nemovitostí. Jde o nemovitosti pro soukromé osoby i komerční nemovitosti, kde vidíme tlaky na pokles ve Spojených státech i v Evropě," uvedl Pierre Gramegna, šéf Evropského stabilizačního mechanismu (ESM), který funguje jako záchranný fond eurozóny.



Významnou součástí trhu s komerčními realitami tvoří kancelářské nemovitosti. Obavy o tento segment prohlubuje rozmach práce z domova, který odstartovala pandemie covidu-19. "Lidé se obávají, že skutečný návrat do kanceláří nenastal, takže existuje příliš mnoho volných prostor," uvedl analytik Ben Emons z investiční společnosti NewEdge Wealth.



Podle některých odborníků jsou nicméně rizika poklesu na realitním trhu v Evropě mírnější než v USA. Šéf španělské realitní společnosti Inmobiliaria Colonial Pere Vinolas Serra upozornil, že v Evropě je silnější trend návratu pracovníků do kanceláří. Také vytížení kancelářských prostor v Evropě je podle něj vyšší než v USA.



Podle poradenské společnosti JLL činila koncem loňského roku neobsazenost evropských kanceláří zhruba sedm procent, zatímco ve Spojených státech to bylo zhruba 19 procent. Vinolas Serra uvedl, že nyní je neobsazenost v Evropě ještě nižší, v Paříži například pouze 0,2 procenta a v Madridu pět procent. "To jsem ještě nikdy v životě neviděl. Obsazenost se nachází na nejvyšších úrovních," dodal.