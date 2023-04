Hlavní trhy na úvod týdne stále opatrné, výnosy dál rostou

Po lehce negativním závěru minulého týdne stále nevidíme na hlavních trzích velké nadšení. Evropské akciové trhy začínaly směrem vzhůru, načež jejich zisky postupně mizí, případně už zmizely. Blízko nulové změny je DAX nebo CAC 40, londýnský FTSE 100 se drží půl procenta v zeleném, nizozemský AEX naopak lehce ztrácí.



Úvodem týdne nevidíme zprávy, které by do obchodování zásadně vstupovaly. Až v průběhu příštích dní se pořádně rozjede kolotoč firemních výsledků či středně důležitých makrodat, do něhož občas naskočí i nějaký ten centrální bankéř se svým prohlášením.

Slabší dopoledne na akciích odpovídá pohybu na dluhopisových trzích. Výnosy sice nestoupají moc, ale jsou poměrně vytrvalé a navazují na citelný páteční nárůst. Spolu s tím se upevňuje názor na květnové zvýšení úrokových sazeb Fedu, jakkoli se na druhé straně stejně pevně drží očekávání následného poklesu. A svou roli v obchodování zřejmě hraje také opatrnost před dalším průběhem výsledkové sezóny, kdy banky předají slovo dalším sektorům.

Eurodolar zhruba drží pozice, kam v pátek klesl, takže se obchoduje u 1,0980. Lehký pokles sledujeme na ropě, zatímco zlato se trochu zvedá. Pro korunu je vstup do týdne lehce negativní, když se vůči euru obchoduje na 23,37.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:02 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.3736 -0.6213 23.5502 23.2928 CZK/USD 21.2845 0.4104 21.3105 21.1940 HUF/EUR 371.6122 -1.3777 377.0029 371.3600 PLN/EUR 4.6270 -1.2330 4.6437 4.6270

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5428 -1.0684 7.6243 7.5322 JPY/EUR 147.1915 0.0731 147.3680 146.8230 JPY/USD 134.0685 0.2044 134.0900 133.8360

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8852 -0.0305 0.8864 0.8844 CHF/EUR 0.9819 -0.1860 0.9906 0.9809 NOK/EUR 11.4039 -0.1755 11.4235 11.3919 SEK/EUR 11.3542 -0.0374 11.3598 11.3291 USD/EUR 1.0979 -0.1324 1.0999 1.0965

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4923 0.0977 1.4948 1.4881 CAD/USD 1.3361 -0.0168 1.3371 1.3343