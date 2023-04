Sentiment na akciích odpoledne vadne, výsledky bank nenadchly

Nejprve to byl slušný rozjezd v Evropě, který zprvu podpořila i dobrá makrodata z Číny. Následně zisky narůstaly a Wall Street otevřela v plusu. Jenže otevřením jako by se pozitivní vývoj vyčerpal a následuje obrat k horšímu. V souladu s charakterem obchodování v poslední době však nejde o žádný strmý propad. Klíčové americké indexy odevzdaly zisky a nacházejí se lehce v červeném, Evropa zatím pouze koriguje pozitivní intradenní vývoj. Hlavní zdejší indexy se stále drží cca půl procenta v plusu.



Výsledky zaostaly za očekáváními kvůli slabému tradingu, ale s nadšením se nesetkala ani , která formálně vzato konsensus překonala. Do toho se přidal známý jestřáb James Bullard, který by kvůli silnému trhu práce dál zvedal sazby, a to o 50 bps, s čímž se obecně už nepočítá. Na druhou stranu, dluhopisové výnosy se dnes posouvají mírně dolů a nezdá se, že by jestřábí komentář z Fedu trhy nějak vykolejil. Spíše podle nás investoři rozmýšlejí, jestli akciové trhy do výsledkové sezóny přece jen nevstoupily příliš optimisticky naceněné.



Eurodolar se dnes zvedl na 1,0960, slušně stoupá zlato, zatímco ropa pouze drží pozice. Pro korunu je dnešek na páru s eurem lehce negativní a kurz se posouvá k 23,45.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:20 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.4406 0.1893 23.4507 23.3038 CZK/USD 21.3825 -0.1214 21.4305 21.2460 HUF/EUR 371.1245 -0.3307 372.7056 369.3849 PLN/EUR 4.6241 -0.1670 4.6350 4.6161

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5385 0.2630 7.5524 7.5061 JPY/EUR 146.8950 -0.0092 147.4038 146.8230 JPY/USD 134.0020 -0.3377 134.6950 133.8740

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8823 -0.0453 0.8844 0.8810 CHF/EUR 0.9840 0.2037 0.9844 0.9812 NOK/EUR 11.4767 0.2288 11.5110 11.4389 SEK/EUR 11.3013 -0.0380 11.3300 11.2672 USD/EUR 1.0963 0.3272 1.0983 1.0935

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4870 -0.3271 1.4932 1.4819 CAD/USD 1.3385 -0.0758 1.3396 1.3359