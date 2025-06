Akcie zůstávají v růstové náladě, když negativní efekt cel investoři vytěsnili. Koruna posiluje na datech

Občas to zadrhne, ale jinak se pozitivní nálada na finančních trzích postupně upevňuje. Včera k tomu přispěla data JOLTS ukazující, že v dubnu stoupnul počet volných pracovních pozic v USA. Jde o potvrzení, že trh práce během největší nejistoty a turbulencí spojených s Trumpovými cly zůstal odolný. Jakkoli firmy v průzkumech hovoří o velké nejistotě a dopadech cel v různých oblastech, reálně se zaměstnanců nezbavují a ani nestahují náborové inzeráty - právě naopak.

To je dobrá zpráva. V květnu se sice čeká určité opožděné zhoršení na trhu, ale vzhledem k deeskalaci obchodní války, která mezitím proběhla, to možná nebude tak špatné ani tentokrát. Aktuální optimismus naznačuje, že obchodníci čekají další silný výsledek i od května. Potvrdit to mohou páteční data z trhu práce, ovšem už dnes dostaneme statistiku ADP sledující zaměstnanost soukromém sektoru plus report ISM ze sektoru služeb, který je klíčovým zaměstnavatelem.

Evropské akcie mezitím míří dál nahoru. Po včerejší úspěšné obchodní seanci na Wall Street dnes index DAX přidává dalších 0,8 procenta. CAC40 si připisuje 0,6 pct, AEX je +0,4 procenta a FTSE100 se drží těsně v plusu. Americké futures jsou zatím také jen mírně v zeleném, ale tento týden zatím trh po opatrných začátcích vždy nabral sílu. Záležet bude i na zmíněných datech.

Výnosy dluhopisů na hlavních trzích se ještě včera zhouply nahoru, načež dnes nové pozice drží a vykazují pouze malé změny. Eurodolar se obchoduje u 1,1400 po lehkém vzestupu během dopoledne. Zlato včera trochu zaváhalo, ale dnes se stabilizuje u 3360 USD.

Česká koruna se po delším balancování u 24,90 vydává na silnější pozice u 24,85. Pomáhá nejen příznivá situace na hlavních trzích, ale také domácí data. Inflace v květnu nečekaně vyskočila až na 2,4 procenta z dubnových 1,8. Navíc maloobchod za duben vykázal o poznání vyšší dynamiku a růstem o 5,8 pct překonal jak konsensus (3,4), tak březnových 3,9 procenta (březen navíc revidován nahoru). Od ČNB se čeká přestávka před dalším snížením sazeb, které se s takovými výsledky z ekonomiky možná vzdálí.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:58 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.8335 -0.2459 24.9016 24.8335 CZK/USD 21.7815 -0.4616 21.9145 21.7815 HUF/EUR 403.2152 -0.1476 404.0228 403.0559 PLN/EUR 4.2778 0.0806 4.2798 4.2707

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.1956 0.2208 8.1981 8.1676 JPY/EUR 164.0415 0.1750 164.2000 163.6423 JPY/USD 143.8675 -0.0691 144.3845 143.6750

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8420 0.0587 0.8422 0.8409 CHF/EUR 0.9373 0.0667 0.9380 0.9361 NOK/EUR 11.5221 -0.2549 11.5578 11.5132 SEK/EUR 10.9314 -0.1676 10.9527 10.9151 USD/EUR 1.1403 0.2462 1.1405 1.1358

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5444 -0.1552 1.5504 1.5432 CAD/USD 1.3708 -0.0889 1.3732 1.3706