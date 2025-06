Akcie nemají před daty jasný směr. Tesla se zvedá po včerejším úderu

Závěr týdne zatím přináší klíčovým evropským akciovým trhům převážně pokles. Ztráty indexů DAX , CAC40 či AEX jsou však pouze mírné. FTSE100 se drží u včerejších hodnot. Americké futures po včerejším poklesu Wall Street naznačují pohyb směrem vzhůru o pár desetin procenta.

Do hry se příliš nepromítly zprávy z telefonátu Trump - Xi, naopak zapůsobila mediálně šťavnatější roztržka Trump - Musk. Zatímco dříve si šéf Tesly užíval státních zakázek a privilegia vyházet státní úředníky, kteří jeho firmy vyšetřovali nebo jinak překáželi jeho byznysu, z DOGE po neúspěchu už vycouval a nyní může přijít i o ty zakázky. Trump nadhodil možnost kontrakty pro Muskovy firmy rušit. Co se týče Tesly, je to špatná zpráva, neboť vedle padajících prodejů a podílu na trhu přichází o klíčový podpůrný faktor - linku na vládu. Z pohledu americké ekonomiky je fascinující, s jakou rychlostí míří k charakteru rozvíjejícího se trhu, kde o státních zakázkách rozhoduje vládce podle své libovůle. Srovnejme s druhým extrémem, kterým může být polostátní a jeho procesní boj o dostavbu jaderných bloků...

Dnes ale efekt na trhy už ustupuje a samotné akcie Tesly se před otevřením trhu zvedají po včerejším úderu. Pozornost se stáčí k odpoledním datům z amerického trhu práce, která přijdou po několika negativních varováních z ekonomiky (ADP, žádosti o dávky, indexy ISM). Konkrétně pro trh práce jsou však signály smíšené, takže si počkáme, jestli ochlazení v květnu bylo tak výrazné, jak vidíme v konsensuálním odhadu. Ten předpokládá jen 126 tis. nových pracovních míst. Míra nezaměstnanosti a tempo mezd by měly odpovídat předchozímu měsíci. Trh je podle nás nyní relativně optimistický ohledně ekonomiky a spíše naladěný na překvapení směrem vzhůru.

Dluhopisy jsou na tom dnes dobře hlavně v Evropě. Jde především o korekci včerejšího nárůstu, který nastal po zasedání ECB. Vracíme se zhruba na úrovně před ECB. Mírný pokles výnosů sledujeme také v zámoří. Eurodolar už stihl včerejší nárůst smazat, když se obchoduje u 1,1515.

Koruna se vydala posilovat dál a dostává se k euru na 24,75. K pohybu dochází po solidních domácích makrodatech, když průmysl vykázal mírnější pokles, než se čekalo, a zahraniční obchod skončil i za duben v solidním přebytku, přestože už nedosáhl březnové výše.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:24 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7603 -0.2091 24.8278 24.7530 CZK/USD 21.6950 0.1223 21.7135 21.6525 HUF/EUR 403.5723 0.0709 403.7321 402.8568 PLN/EUR 4.2881 0.1113 4.2899 4.2786

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.2008 -0.1990 8.2228 8.1984 JPY/EUR 164.4510 0.0971 164.8158 164.2301 JPY/USD 144.1040 0.3996 144.1500 143.4550

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8431 -0.0255 0.8444 0.8426 CHF/EUR 0.9380 -0.0101 0.9399 0.9376 NOK/EUR 11.5218 -0.1004 11.5418 11.5192 SEK/EUR 10.9602 0.0356 10.9736 10.9535 USD/EUR 1.1412 -0.3045 1.1457 1.1411

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5413 0.2765 1.5418 1.5342 CAD/USD 1.3683 0.0512 1.3688 1.3660