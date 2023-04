Objev umělé inteligence s názvem ChatGPT způsobil pořádné pozdvižení. S funkční umělou inteligencí se řada profesí ocitá ve vzduchoprázdnu, přičemž speciálně makroekonomičtí analytici by měli zbystřit poté, co vyšla výzkumná práce, která naznačuje, že ChatGPT již dokáže (obdobně jako člověk) rozlišit, zda je rétorika (americké) centrální banky holubičí či jestřábí.

Jak to tedy je? Jedinou možností, jak zjistit schopnosti umělé inteligence je, že si ji v daném tématu otestujete. No a aby byla demonstrace schopností ChatGPT v oblasti analýzy komunikace centrální banky srozumitelná, vyzkoušeli jsme ji na domácí (tj. české) půdě, neboli na aktuální rétorice ČNB. Níže tedy viz volný přepis debaty s ChatGPT (skrze prohlížeč Edge), přičemž jsou vynechány odkazy na webové stránky.

...

Tázající: Plyne ze záznamu (Minutes), že by ČNB mohla zvýšit úrokové sazby na příštím zasedání bankovní rady?

ChatGPT: Záznam z jednání bankovní rady ČNB ze dne 29.3.2023 uvádí, že "Bankovní rada bude v následujícím období pečlivě sledovat vývoj inflace a v případě potřeby přijme další kroky k udržení cenové stability". Toto rozhodnutí neznamená automaticky zvýšení úrokových sazeb na příštím zasedání bankovní rady, ale pouze to, že bankovní rada bude pečlivě sledovat vývoj inflace a přijme další kroky v případě potřeby. Můžete mi prosím říct, jaký druh analýzy měnové politiky České národní banky potřebujete?

Tázající: Na následujícím odkazu je rozhovor s novým členem bankovní rady ČNB Kubíčkem - plyne z něj, že bude hlasovat pro zvýšení úrokových sazeb na příštím zasedání?ChatGPT: Děkuji za odkaz na rozhovor s panem Kubíčkem. V rozhovoru pan Kubíček uvedl, že inflace se dostane k cíli příští rok a že na snižování sazeb na podzim to ale nevidí. Můžete mi prosím říct, jaký druh analýzy měnové politiky České národní banky potřebujete?

Tázající: Zde je odkaz na rozhovor člena bankovní rady Jana Procházku - plyne z něj, jak bude hlasovat na příštím zasedání ČNB?

ChatGPT: Děkuji za odkaz na rozhovor s panem Procházkou. V rozhovoru pan Procházka uvedl, že pokud mzdy porostou moc rychle, sazby můžeme zvednout už v květnu. Děkuji za informaci o tomto rozhovoru. Můžete mi prosím říct, jaký druh analýzy měnové politiky České národní banky potřebujete?

...

A tak by šlo pokračovat dál a dál. ChatGPT je zdvořilá, ale když vynecháme její poděkování, tak z ní zatím nevydolujeme více než stručné (leč rychlé a precizní) opakování poznatků, na které ji sami navedeme. Navíc v případě člena bankovní rady Kubíčka nebyla přesná, neboť z jeho rozhovoru by se dalo vyčíst více.

Sečteno a podtrženo: ChatGPT a zatím ani žádná jiná dostupná umělá inteligence ještě nedokáže nahradit analytika, který vyhodnocuje komunikaci centrální banky. Na druhou stranu je pravděpodobné, že pilný trénink a dostatek volně dostupných dat může časem rozdíl mezi člověkem a strojem smazat. Teď jde o to, jak dlouho náskok lidského mozku ještě vydrží anebo zdali si má člověk hledat práci již dnes anebo s tím počkat třeba do zítřka…





*** TRHY ***



Koruna

Stabilita eurodolaru dává koruně jen minimum impulsů k posunu jedním či druhým směrem a česká měna tak zůstává nadále přikována k úrovni 23,40 EUR/CZK. Z letargie korunu nevytrhl ani včerejší výsledek výrobní inflace. V průmyslu její meziroční dynamika dle očekávání zvolnila na 10,2 % (meziměsíční pokles o 1 %), což ale není z pohledu ČNB zásadní překvapení. Tím však mohou být informace o relativně rychlém růstu mezd v částech tuzemské ekonomiky (např. automotive). Nevylučujeme proto, že se na květnovém zasedání povede relativně vážná debata o možnosti dalšího zvýšení sazeb.



Eurodolar

Eurodolar při absenci dat osciluje v úzkém pásmu. O jediný vzruch se včera postarali centrální bankéři, kteří v případě Fedu potvrzují odhodlanost zvýšit sazby na příštím zasedání o 25 bazických bodů a v případě ECB nerozhodnost mezi zvýšením o 25 či o 50 bodů.

I dnes bude příliv komentářů z vedení Fedu a ECB pokračovat, nicméně přidají se konečně i nějaká data - konkrétně týdenní statistiky z amerického trhu práce a index podnikatelské nálady od Philly Fedu. Uvidíme však, zdali eurodolar vykáže nějakou aktivitu či bude spíše čekat na zajímavější události příští týden.