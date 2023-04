Nasdaq 100 odepsal 0,8 %, Tesla -9,75 %

Čtvrteční obchodní seance byla obohacena o data k trhu práce, přesněji nové žádosti o dávku v nezaměstnanosti a současně trend nastolily i výsledky několika velkých hráčů přes technologický sektor až po komunikace.



Ochlazení trhu práce jde vidět i na čísle k žádostem o dávku v nezaměstnanosti. Větší, než očekávaný přírůst dávek ovšem s trhem takřka nezamával. Nové číslo je rovno 245.000, kdežto očekávání bylo rovno 240.000.



Technologický index Nasdaq Composite se po většinu dne pohyboval kolem včerejšího závěru a nakonec ovšem odepsal 0,8 % neboli 97 b. Sektor informačních technologií umazal 0,8 % (Advanced Micro Devices +0,19 %, -0,81 %).



Nejslabším sektorem byl energetický, když oslabil o 0,9 %. Současně s cenami energetických společností klesly i ceny ropy, což by mohlo signalizovat obavy z poptávky (Chevron -0,46 %, Mobil -0,80 %).



Akcie automobilky oslabily po reportu výsledků za první kvartál letošního roku. Čistý zisk meziročně klesl o 20 %, kdy hlavním důvodem je snižování cen automobilů do konce roku 2023. Akcie se během čtvrtého měsíce roku propadly již o 20 % a dnes uzavřela automobilka seanci se ztrátou 9,75 %.



Akcie telekomunikačního obra se propadly o více jak 10 %, a to po neuspokojivém reportu výsledků. Volný cash flow byl 1 mld. USD, kdežto konsensus analytiků byl 3,02 mld. USD. Tržby i čistý zisk na akcii byly v rámci odhadů, kdy EPS bylo 0,60 usd/akcie, kons. 0,588 usd/akcie. Počet telefonních uživatelů dosáhl 424.000, což bylo sice více jak odhad analytiků, ovšem o téměř 40 % menší číslo jak před rokem.



Troyská unce zlata +0,5 %, WTI -2,4 %, Brent -2,7 %, EUR/USD 1,0965, EUR/CZK 23,47, USD/CZK 21,42



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,3 % (33.788 b.), S&P 500 oslabil o 0,6 % (4.129 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,8 % (12.059 b.).