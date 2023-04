Neměl by ChatGPT používat i Fed? Umělá inteligence bude působit deflačně

Ron Insana z vedení společnosti Contrast Capital na CNBC uvedl, že umělá inteligence je „svou podstatou deflační“. Podle experta přitom rozvoj této technologie probíhá rychleji „než u jakékoliv technologie v minulosti“. Otázkou pak je, zda by americká centrální banka „neměla používat ChatGPT, aby jasněji viděla budoucí vývoj?“



Insana hovořil o tom, že umělá inteligence nachází uplatnění v řadě odvětví a o jejím potenciálu hovoří mimo jiné Larry Summers či Bill Gates. Společnost ARK Invest také poukazuje na možné deflační efekty umělé inteligence a na CNBC v této souvislosti zmínili, že podobný efekt má .



Insana dodal, že vedle samotné umělé inteligence je tu řada dalších souvisejících technologií, jako je strojové učení či robotika. Ty všechny by mohly mít deflační vliv na ekonomiku a snižovat tak inflační tlaky. „Pokud bude další vývoj takový, jak se očekává, tyto technologie budou snižovat náklady firem související s lidskou prací.“



Rozšiřování nových technologií bylo v minulosti postupné, ale u umělé inteligence je podle experta vývoj jiný: „Křivka míří přímo vzhůru.“ V dohledné době by tak měla vyvolat změny nejen u firem, jako je , ale i ve výrobním odvětví a v dalších oblastech podnikání. Na CNBC k tomu dodali, že umělá inteligence bude zřejmě pronikat i do oblasti mediálního zpravodajství a obsahu. Nicméně některé jeho části budou vyžadovat o to více lidské práce a příkladem může být investigativní žurnalistika.





Diskuse se vede i o tom, nakolik bude umělá inteligence lidi na některých pozicích nahrazovat a nakolik jim ulehčí jejich práci a zvýší efektivitu. Podle některých názorů může například tato technologie vybírat relevantní informace z firemních porad tak, že každému zaměstnanci zprostředkuje pouze to, co je pro něj důležité. Insana dodal, že „budou firmy, které to vezmou ještě dále.“ V tuto chvíli tedy zatím není zřejmé, jak moc deflační silou umělá inteligence může být.



Na závěr na CNBC zaznělo, že umělá inteligence se může nejvíce dotýkat práce takzvaných bílých límečků. Tedy lidí, kteří pracují hlavně v kanceláři. Došlo by tak ke změně, protože doposud se nové technologie a změny, jako je offshoring, týkaly spíše takzvaných modrých límečků. Tedy lidí přímo ve výrobě.



Zdroj: CNBC