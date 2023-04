Sazby jsou v podstatě na vrcholu, recese přijde ve druhé polovině roku, domnívá se ekonomka

Spotřebiteli se dostalo vysoké vládní pomoci, prudce tudíž vzrostly jeho úspory a současné vyšší sazby se tedy na jeho chování neprojevují tak, jak se zpočátku očekávalo. Pokud se efekt sazeb ale nyní spojí s celkovým utahováním podmínek na úvěrových trzích, na spotřebě se to projeví. Pro Bloomberg to uvedla Michelle Girard z NatWest Markets, podle které je ochlazování podmínek na úvěrových trzích patrné z některých indikátorů. Jak vidí další vývoj v ekonomice a na trzích?



Girard hovoří o recesi v americkém hospodářství ve druhé polovině letošního roku, spolu s tím by měl ochlazovat trh práce. Příčinou jsou mimo jiné utaženější finanční podmínky a znatelná je i vyšší opatrnost v korporátním sektoru. Ekonomický útlum se nyní podle ekonomky může projevovat jen v užší části amerického hospodářství, „tak to ale často začíná.“







Girard podle svých slov sleduje řadu vedoucích indikátorů a ty jí také ukazují, že ekonomika bude v další části roku zpomalovat. Bude to stačit na pokles inflace? Na tuto otázku ekonomka odpověděla, že doposud byla „skutečně skeptická ohledně poklesu inflace ke 2 %“. S rostoucí důvěrou v to, že přichází hospodářské ochlazení, ale i ona tíhne k názoru, že inflace začne znatelně klesat. Konkrétně predikuje, že na úroveň 2 % se dostane v roce 2024.





Dříve se ekonomka domnívala, že na snížení inflace bude třeba dalšího výraznějšího růstu sazeb. Nyní tíhne k názoru, že Fed se zvyšováním „v podstatě skončil“. Sazby mohou ještě vzrůst v květnu, ale „vrcholu bylo v principu dosaženo“. Následující graf ukazuje, jak se postupně měnilo očekávání trhu ohledně výše sazeb na jejich vrcholu:



Zdroj: Twitter



Očekávání se začala prudce zvedat na počátku února, na svém vrcholu dosahovala více než 5,6 %. Pak nastal prudký pokles s tím, jak se objevovaly tenze v bankovním sektoru, nyní trhy čekají vrchol sazeb kolem 5 %. Girard se přitom domnívá, že příští rok bude Fed sazby snižovat, ovšem až ve druhé polovině roku. Popsaný vývoj sazeb by podle ekonomky neumožnil výraznější pokles výnosů dluhopisů. Na závěr rozhovoru Girard připomněla, že data přicházející z ekonomiky vypráví řadu příběhů a nikdo si nemůže být jistý dalším vývojem. Platí to i o centrální bance.



Zdroj: Bloomberg