Zámoří ve víru výsledkové sezony

Technologický index Nasdaq dnes přidal 0,5 %, za čímž můžeme vidět především dobrou náladu vyvolanou rapidní povýsledkovou reakcí společnosti . Tomu se podařilo překonat očekávání trhu ohledně výnosů i ziskovosti, zároveň představil solidní výhled a investoři tuto sadu čísel ocenily růstem o 7,2 %. Obdobně reportoval i Alphabet (mateřská společnost vyhledávače Google), kterému se ale již tolik nedařilo. Čísla dopadla dle očekávání, je ale znát zaostávání na frontě AI právě vůči . Alphabet ujistil akcionáře, že masivně investuje do nových technologií, v jeho prohlášení ovšem chybělo cokoli konkrétního. I proto byla reakce trhu spíše vlažná a Alphabet ztratil 0,1 %. Solidní čísla z cloudové divize pomohla i ostatním společnostem s tímto zaměřením (Amazon +2,4 %, Snowflake 8,5 %).Výsledková sezona obecně se vyvíjí lépe, než se očekávalo, což se odráží i na očekávání analytiků. Aktuálně počítají s poklesem ziskovosti firem z indexu S&P 500 o 3,2 %. Ještě před začátkem výsledkové sezony to byl 5,2% pokles. Z dosud reportovaných čísel téměř 80 % společností překonalo odhady, běžně se to podaří pouze 66 % společností.Bohužel máme dnes i špatné zprávy ze zámořského trhu. Bank stanovila nové dno po dnešním poklesu o 29,9 %. Americké vláda oznámila, že nepracuje na plánu záchranu této regionální banky. Velkou ránu dostali také akcionáři herního giganta Blizzard, jehož akci poklesly o 11,5 %. Britský regulátor totiž dnes po téměř roce a půl zastavil možnou akvizici společností , která měla proběhnout za 95 USD za akcii.