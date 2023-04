Moneta pozitivně překvapila na čistém zisku, Meta Platforms na výnosech

Čistý zisk Monety překonal očekávání trhu i společnosti a dosáhl 1,22 mld. Kč. Negativním překvapením byl naopak čistý úrokový výnos. Celkově vzato považujeme tyto výsledky a výhled za obecně neutrální. Čistý zisk Meta Platforms klesl o 24 procent na 5,71 miliardy dolarů. Samsung Electronics klesl v prvním čtvrtletí provozní zisk o 95 procent, když spotřebitelská poptávka po technologických zařízeních je kvůli rostoucí inflaci slabá. Průmyslová výroba v Rusku v březnu vykázala první meziroční nárůst za poslední rok. Evropské futures jsou v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,2 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX -0,1 %.



MONETA vykázala čistý zisk za 1Q23 ve výši 1,22 mld. Kč, což je o 29 % více než konsenzus společnosti ve výši 939 mil. Kč. To se promítá do ROTE ve výši 16,8 % za čtvrtletí s ROA na úrovni 1,2 %. Pokles čistého zisku byl způsoben především nižšími opravnými položkami (čisté rozpuštění 116 mil. Kč v 1. čtvrtletí 23 oproti očekávané čisté tvorbě 50 mil. Kč ze strany Patrie) a nižší efektivní daňovou sazbou (14 % v 1. čtvrtletí 23 vs. 20 % očekávaných Patrií). Čistý úrokový výnos ve výši 2,03 mld. Kč (-16,2 % r/r) zaostal za našimi očekáváními (2,2 mld. Kč) vlivem svižně rostoucích nákladů na financování, zatímco poplatky ve výši 616 mil. Kč (+19,4 % r/r) byly vyšší, než se očekávalo, podpořené pokračujícím růstem distribuce produktů třetích stran (+42% r/r) a transakčních poplatků (+14 % r/r). V 1Q23 dosáhly provozní náklady 1,55 mld. Kč (+1,6 % r/r) oproti konsensuálním odhadům 1,56 mld. Kč. Ke stabilním nákladům přispělo zejména snížení pobočkové sítě o 14 poboček doprovázené o 12,8 % nižší zaměstnaností.



Na kapitálové frontě nejsou žádná překvapení (CAR 18,1 %, CET1 15,4 %). Hrubé úvěry vzrostly o 3,4 % r/r, zatímco vklady vzrostly o 19 % r/r. Ukazatele kvality aktiv zůstávají silné s poměrem nesplácených úvěrů ve výši 1,3 % (vs. 1,4 % ve 4. čtvrtletí 22) a celkovým pokrytím nesplácených úvěrů ve výši 137 %. Banka zachovává svůj výhled pro fiskální rok 2023, včetně 1) celkových provozních výnosů min. 12,0 mld. Kč, 2) nákladové základny max. 5,7 mld. Kč, 3) nákladů na riziko na úrovni 25–45 bps a 4) čistého zisku min. 4,3 mld. Kč.



Celkově vzato považujeme tyto výsledky a potvrzený výhled za neutrální a očekáváme, že reakce akcií na toto zveřejnění by dnes mohla být utlumená. Držíme doporučení akumulovat a naši 6M cílovou cenu 85 Kč na akcii. MONETA se bude zítra obchodovat bez nároku na dividendu ve výši 8 Kč.



Bez nároku na dividendu 60,4 Kč se bude zítra obchodovat také .

Čistý zisk americké internetové společnosti Meta Platforms, která je majitelem sociálních sítí a Instagram či komunikační služby WhatsApp, se v prvním čtvrtletí meziročně snížil o 24 procent na 5,71 miliardy dolarů (zhruba 122 miliard Kč). Tržby však vzrostly o tři procenta na 28,65 miliardy dolarů a překonaly očekávání analytiků. Akcie podniku si po zveřejnění výsledků připisovaly více než deset procent.



Jihokorejské společnosti Samsung Electronics klesl v prvním čtvrtletí provozní zisk o 95 procent na 640 miliard wonů (10,2 miliardy Kč). Tržby výrobci polovodičů a mobilních telefonů klesly o 18 procent na 63,7 bilionu wonů (bilion Kč). Ty v podstatě odpovídají předběžným výsledkům ze začátku měsíce, kdy Samsung uvedl, že se jeho provozní zisk snížil o 96 procent na 600 miliard wonů (9,8 miliardy Kč), a dostal se tak na 14leté minimum. Samsung proto oznámil, že citelně sníží výrobu čipů. Vzhledem k tomu, že spotřebitelská poptávka po technologických zařízeních je kvůli rostoucí inflaci slabá, odběratelé polovodičů, včetně provozovatelů datových center a výrobců chytrých telefonů a osobních počítačů, upouštějí od nákupů nových čipů a spotřebovávají zásoby, uvedl tehdy Reuters.



Zakladatelka farmaceutické společnosti Theranos Elizabeth Holmesová se dočasně vyhnula čtvrtečnímu nástupu do vězení. Její právníci informovali amerického okresního soudce Edwarda Davilu, že Holmesová nenastoupí do vězení v plánovaném termínu, protože podala odvolání proti rozhodnutí ze začátku dubna. Stejného právního manévru už využil její spolupachatel v podvodu s krevními testy, uvedla dnes agentura AP.



Průmyslová výroba v Rusku v březnu vykázala první meziroční nárůst za poslední rok. Ruský statistický úřad dnes oznámil, že produkce se zvýšila o 1,2 procenta. Analytici přitom v průzkumu agentury Bloomberg předpovídali, že výroba vykáže pokles o 1,4 procenta. Podle agentury Bloomberg se nyní daří průmyslovým odvětvím spojeným s vojenskou výrobou, která těží z výdajů souvisejících s ruským útokem na Ukrajinu. Výroba zpracovatelského sektoru v březnu stoupla o více než šest procent. V čele jejího růstu stála produkce "hotových kovových výrobků" zahrnující zbraně a munici, která se zvýšila o 30 procent.