Rozbřesk: Růst americké ekonomiky v prvním čtvrtletí - nic převratného

Počínaje dneškem startuje hektická série důležitých makroekonomických dat z Ameriky a eurozóny, která zarámuje nadcházející zasedání Fedu a ECB. Sérii spustí dnes odpoledne a zítra dopoledne mediálně vděčné statistiky růstu HDP (v tomto případě za první kvartál tohoto roku).



Dnes odpoledne bude tedy nejprve reportovat růst HDP americké ekonomika. Po velmi svižné druhé polovině minulého roku přichází nevyhnutelně zpomalení růstu, které bude viditelné zejména u spotřeby domácností. Otázkou je, jak moc nakonec americká ekonomika ve skutečnosti zpomalila - náš exportní odhad spolu s trhem vidí růst na úrovni 2 %, zatímco náš automaticky běžící odhad (viz Stopař) či nowcast atlantského Fedu GDPNow indikují slabší číslo.



Naopak v případě eurozóny by nás nepřekvapilo, kdyby růst HDP za uplynulé čtvrtletí byl nepatrně rychlejší, než se čeká (náš nowcast říká 0,3 % mezikvartálně versus 0,2 % konsensus), což by korespondovalo s viditelným vylepšením podnikatelských nálad v měnové unii.



Celkově však údaje o růstu HDP - byť jde o nejdůležitější národohospodářský údaj - netřeba přeceňovat. Je notoricky známo, že jde o zpožděný indikátor, který nám říká nejen to, jak na tom byla (americká či evropská) ekonomika před měsícem, ale také před čtyřmi měsíci, což analytikům či centrálním bankéřům moc neřekne o tom, jaké bude v ekonomice počasí. Naproti tomu např. inflační data z eurozóny (přijdou na pořad zítra a v pondělí) vykazují jen minimální zpoždění, neboť půjde o data za duben. Není tedy náhodou, že ECB čeká do poslední chvíle právě na “čerstvé” dubnové inflační číslo (a nikoliv na zastaralý údaj o HDP), aby se mohla správně rozhodnout, zda příští čtvrtek zvýšit úroky o 25 či 50 bazických bodů.



TRHY

Koruna

Na korunovém trhu se toho v posledních dnech moc neděje a česká měna setrvává v těsné blízkosti 23,50 EUR/CZK. Na rozdíl od ostatních středoevropských měn včera nedokázala koruna nic vytěžit ze slábnoucího dolaru, který se opět dostal nad 1,10 EUR/USD. Prázdný makro kalendář a mediální karanténa bankovní rady ČNB značí, že zásadnější impulsy budou pro korunu muset přijít z hlavních trhů - dnes například výsledek amerického HDP za první čtvrtletí letošního roku.



Eurodolar

Problémy kalifornské banky First Republic, kterou stále trápí odliv depozit, přivodily včera dolaru ztráty, přičemž americké měně nepřidají ani tahanice o dluhovém stropu, které se rozjíždějí v americkém Kongresu. Dnes se dostanou do hry makro data a to konkrétně výsledek amerického HDP za první kvartál, který přinese i údaje za (Fedem preferovanou) inflaci. Zatímco od inflace nečekáme výraznější překvapení, tak růst HDP může být trochu slabší, než si myslí trh (více viz úvod).