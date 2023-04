Jak si založit vlastní mezinárodní investiční firmu

David Rubenstein v rozhovoru pro Yahoo hovořil o svém pohledu na vývoj v americkém bankovním sektoru, celé ekonomice a na straně monetární politiky (viz první část rozhovoru zde). Ve druhé odpovídal mimo jiné na dotaz, co jej přimělo k tomu, že založil svou investiční společnost The Carlyle Group.

Investor vzpomínal, že spolupracoval s prezidentem Carterem během voleb, proti němu kandidoval Reagan. O něm se Rubenstein domníval, že nemůže kvůli svém věku vyhrát. Reaganovi totiž tehdy bylo 69 let, což bylo považováno za věk vysoký, „dnes je to téměř teenager“. Po prohraných prezidentských volbách se tak Rubenstein vrátil ke své praxi právníka. „V tom jsem ale nebyl moc dobrý, říkali mi to moji partneři i klienti.“





Rubenstein se poohlížel „po něčem jiném“ a začal se věnovat právnickým službám spojeným s fúzemi a akvizicemi. Nakonec si se skupinou dalších lidí založil vlastní investiční společnost. Může někdo něco podobného udělat nyní? Investor na to odpověděl, že příležitost pro podnikavé lidi existuje vždy. A zavzpomínal, že kdysi četl, že nejlepší věk pro založení vlastní firmy je mezi 28 – 37 lety. On prý tento článek četl ve 37 letech a redaktorovi Bloombergu řekl, že vypadá dost mladý na to, aby si svou firmu založil.



„Vždy tu budou podnikatelé.“ Založit si private equity firmu nemusí být tak jednoduché jako dříve, ale prostor je vždy,“ míní expert. Jemu samotnému je motivací to, že chce něco dokázat, většinu vydělaných peněz „zase vzal a dal je dál“.



V první části rozhovoru investor řekl, že podle něj je recese v americkém hospodářství letos nepravděpodobná. Následující graf ukazuje, jaký je názor ekonomů, kterých se ve svém průzkumu ptá Bloomberg. Medián hovoří o 65% pravděpodobnosti recese v následujících 12 měsících. vyznačuje v grafu své predikce, podle kterých je pravděpodobnost jen 35 %:



Zdroj: Yahoo Finance, Twitter