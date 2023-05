Ropa mezi 75 – 80 dolary a energetické firmy poučeny z minulosti

i vykazují vysoké zisky, ale stále se zaměřují na udržení nízkých nákladů. Tyto společnosti si totiž pamatují, že když před deseti lety vynakládaly veškerý svůj volný tok hotovosti na zvýšení kapacit, nedopadlo to pro ně dobře. Pro Bloomberg to uvedl Stewart Glickman z CFRA Energy Equity Research. Jak vidí další vývoj v odvětví?



Expert míní, že v posledních pěti letech se ropné společnosti drží mnohem konzervativnějšího přístupu k investicím než dříve. Výsledkem je mimo jiné velká zásoba hotovosti, kterou drží ve svých rozvahách. Na vysokou ziskovost ropných firem poukazuje i Patrick Artus z Natixisu. Podle něj ale tyto zisky a prospekt vyšších cen ropy a dalších fosilních paliv budou motivovat ropné společnosti k vyšším investicím do průzkumu a těžby. Tyto investice na celosvětové úrovni kulminovaly v roce 2012 na zhruba 900 miliardách dolarů, pak nastal trendový pokles na současných přibližně 400 miliard dolarů.







Glickman hovořil o tom, že ropné společnosti se nyní snaží dosáhnout určité rovnováhy tak, aby dostatečně investovaly pro udržení určitého růstu, ale zároveň ne příliš na to, aby nakonec zjistily, že čelí nadměrným kapacitám. Mezi lety 2014–2021 přitom podle experta celé odvětví výrazně podinvestovalo – konkrétní vývoj ukazuje graf:





Vyšší ceny ropy jsou podle experta zčásti reflexí zmíněné podinvestovanosti. Nyní se firmy jako snaží nalézt onu rovnováhu, které by mělo být dosaženo mezi investičními potřebami na straně jedné a výplatou hotovosti akcionářům na straně druhé. Glickman se domnívá, že z fundamentálního pohledu je pro letošní rok odpovídající cena ropy mezi 75 – 80 dolary. Investoři přitom v této souvislosti sledují zejména vývoj v Číně a v USA.



V případě Číny se odhaduje, jak moc se otevírání její ekonomiky projeví na vyšší poptávce po ropě a následně tlakem na vyšší ceny této komodity. V případě Spojených států je zase téma opačné. Zde se uvažuje o recesi a tedy o tom, jak by zdejší makroekonomický vývoj mohl poptávku po ropě brzdit. Ve Spojených státech pak podle experta nastane opětovný příklon k tradiční těžbě namísto prudkého rozvoje alternativní těžby.



Ed Morse ze na CNBC zdůraznil cyklický vývoj na trzích s ropou s tím, že nyní by se díky němu mohla poptávka zvedat a ceny této komodity tak mohou být blízko odrazu ode dna. Ohledně chování zemí OPEC pak expert uvedl, že Saúdská Arábie je něco jako centrální banka ropných trhů. To pak znamená, že je dobré čekat na její skutečné kroky a brát prohlášení jejích zástupců s určitou rezervou.





Zdroj: Bloomberg, CNBC