Adidasu mírně klesly tržby, firma stále řeší konec spolupráce s rapperem Ye

Tržby německého výrobce sportovní obuvi a oblečení v prvním čtvrtletí meziročně klesly o jedno procento na 5,27 miliardy eur (123,5 miliardy Kč). Firma to uvedla ve svém dnešním sdělení. Výsledek ale překonal odhady analytiků. Společnost se ještě musí rozhodnout, co udělá se spoustou neprodaných tenisek Yeezy, které jí zbyly po loňském ukončení spolupráce s rapperem Ye, dříve známým jako Kanye West. Akcie společnosti na výsledky reagují růstem o více než 6 %.



Analytici v anketě samotné společnosti očekávali, že tržby meziročně klesnou o čtyři procenta. Podnik, jemuž loni prudce klesl zisk, vykázal na začátku letošního roku provozní zisk 60 milionů eur a nižší hrubou marži kvůli vyšším nákladům v dodavatelském řetězci a větším slevám. Celoroční výhled firma potvrdila.



Firmě se dařilo v Latinské Americe a v částech Asie. Společnost zvyšuje výrobu klasických tenisek Samba, Gazelle a Campus, aby uspokojila vysokou poptávku.



Aktuální rok ale nebude uspokojivý, oznámil generální ředitel Björn Gulden. se ale podle něj už zaměřuje na budování silné základny pro lepší rok 2024.



Firma nesdělila, co zamýšlí provést s neprodaným zbožím značky Yeezy v hodnotě 1,2 miliardy eur, které pochází ze zrušené spolupráce s rapperem a designérem Ye. Konec podnikání s Yeezy snížil firmě ve čtvrtletí tržby zhruba o 400 milionů eur.