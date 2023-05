Saudi Aramco klesl zisk o 19 procent kvůli nižším cenám ropy. Investoři oceňují dodatečnou dividendu

Saúdskoarabská těžební společnost Saudi Aramco hospodařila v prvním čtvrtletí s čistým ziskem 31,88 miliardy dolarů, což je meziroční pokles o 19 procent. Za zhoršením je podle managementu pokles cen ropy na světových trzích. Saudi Aramco také dnes oznámila, že začne akcionářům vyplácet dividendy na základě výkonnosti, které doplní dividendy, které už firma vyplácí. Na základní dividendu firma loni ve čtvrtém čtvrtletí vynaložila 19,5 miliardy dolarů. Akcie reagují růstem o necelá 4 %.



Výsledek je však lepší, než čekali analytici. Ti jej v anketě společnosti Refinitiv odhadovali na 30,6 miliardy dolarů. Proti čtvrtému čtvrtletí loni je zisk také vyšší, a to o více než tři procenta.



"Výsledky odrážejí pokračující vysokou spolehlivost společnosti Aramco, zaměření na náklady a schopnost reagovat na tržní podmínky, jak vytváříme silné peněžní toky a dál posilujeme rozvahu," uvedl prezident a generální ředitel firmy Amín Násir. Podnik také oznámil, že je připraven vyrovnat se s výkyvy cen komodit, a to díky tomu, že je schopen těžit s nízkými náklady.



Saúdská Arábie má rozsáhlé zásoby ropy, které se nacházejí v blízkosti povrchu pouštní oblasti. To z ní činí jedno z nejlevnějších míst na světě, kde se těží ropa, uvedla agentura AP. Podle Institutu pro mezinárodní finance (IIF) Saúdská Arábie na každém zvýšení ceny barelu ropy o deset dolarů vydělá ročně navíc asi 40 miliard dolarů.



Společnost Saudi Aramco v březnu oznámila, že za loňský rok vytvořila čistý zisk přibližně 161 miliard dolarů (3,4 bilionu Kč). To byl rekord nejen pro tuto firmu, ale i nejvyšší celoroční zisk, jaký kdy vytvořila firma s akciemi na burze. Na Saudi Aramco se pak hned spustila kritika ze strany ekologických aktivistů a bojovníků za ochranu klimatu.



Firma uvedla, že pracuje na dalším snižování uhlíkové stopy, kterou zanechávají její těžební aktivity. Šéf podniku se však i nadále domnívá, že svět ropu a zemní plyn potřebuje.



"Pokračujeme také v rozšiřování kapacit a náš dlouhodobý výhled zůstává nezměněn. Myslíme si, že ropa a zemní plyn zůstanou v dohledné budoucnosti rozhodujícími složkami globálního energetického mixu," řekl Násir.



K dosaženým ziskům přispěl růst cen energií po loňském únoru, kdy Rusko zahájilo vojenskou invazi na Ukrajinu. Následné sankce, které západní státy proti Rusku zavedly, přispěly k dalšímu růstu cen a plynu na světových trzích, protože Západ ještě více omezil nákup ruských surovin.



Ceny ropy se ale v posledních týdnech citelně snížily v obavách z nadcházející recese. Centrální banky ve Spojených státech i jinde totiž zvyšují úrokové sazby ve snaze brzdit inflaci. Severomořská ropa Brent, která je měřítkem vývoje cen ropy na světových trzích, se dnes dopoledne obchodovala kolem 76 dolarů za barel. Maximum v loňském roce činilo zhruba 125 dolarů za barel.



Akcie společnosti Aramco v pondělí na burze Tadawul v Rijádu uzavřely na 9,55 dolaru za kus. Tržní hodnota podniku se tak pohybovala kolem 2,1 bilionu dolarů (téměř 45 bilionů Kč), což firmu řadí za americké podniky a . Jejich tržní hodnota je aktuálně ještě vyšší.

Zdroj: ČTK, Bloomberg