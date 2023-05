Trh s elektromobily se dostává do další fáze, menší hráči budou pod tlakem

Podle Yahoo Finance se investoři mohou radovat z posledního zvýšení cen u některých modelů Tesly, protože tento krok by mohl obrátit trend klesajících marží této společnosti. Ta se totiž před časem pustila do cenové války, nyní ale v některých segmentech trhu ceny opět zvyšuje. Globální trh by přitom podle Yahoo měl být letos silný.



Yahoo poukázalo na novou studii od Mezinárodní energetické agentury IEA, podle které by se ve světě mělo letos prodat asi 14 milionů elektromobilů. Následující graf ukazuje historický vývoj jejich prodejů. I letos by hlavním tahounem globálního trhu měla zůstat Čína, růst by se ale měl dostavit plošně:



Zdroj: IEA, Yahoo, Youtube



Druhý obrázek ukazuje prodeje elektromobilů od vybraných společností. Na prvním místě se nachází následovaná čínskou BYD:



Zakladatel Callaway Climate Insights David Callaway k popsanému vývoji na Yahoo Finance řekl, že trh s elektromobily se posouvá do další fáze. Nejdříve mu dominovala , pak se přidaly další nové společnosti, z nichž některé vstoupily i na akciový trh. V tuto chvíli pak výrobu elektromobilů prudce zvyšují i tradiční automobilky jako či . To znamená konkurenci pro nově vzniklé firmy a ty tak podle experta zažívají těžké časy.







Poslední graf ukazuje vývoj cen akcií společností Lucid, Fisker a Rivian. Podle experta se na nich projevuje ochlazování zájmu a nadšení ze strany investorů vyvolané zmíněným posunem do další fáze ve vývoji celého odvětví. Tedy zejména tím, že velké společnosti se hojně přesouvají do tohoto segmentu trhu a konkurence se prudce zvyšuje.





Callaway odhaduje, že v segmentu menších výrobců elektromobilů tak může docházet k zániku některých společností, jiné mohou být koupeny velkými hráči. Za příklad uvedl Rivian, v němž má už nyní velký podíl a . Na úrovni celého odvětví pak půjde o to, že „velcí hoši se budou honit za Teslou“. A mezi velké hochy expert řadí i firmy z Číny.



