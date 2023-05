U elektromotorů nejde vždy o dojezd a infrastrukturu. Důležitý je i zážitek z jízdy

Společnost Curtiss Motorcycle by podle některých názorů mohla být Teslou v odvětví elektrických motocyklů. Její ředitel Matt Chambers na Yahoo Finance popisoval strategii této společnosti (viz první část rozhovoru zde). Ve druhé pak mimo jiné hovořil o tom, proč otázka dojezdu a infrastruktury není v této oblasti takovým tématem jako u automobilů. Curtiss Motorcycle ale samozřejmě není jedinou firmou, která se tu snaží o úspěch, své želízko v ohni má i Harley Davidson a další.



Na Yahoo připomněli, že další rozvoj elektromobility u automobilů nyní mimo jiné brzdí nedostatečná infrastruktura a obavy z toho, zda bude mít řidič vůz kde dobít. Na straně samotné výroby se pak mohou objevovat problémy u dostupnosti některých materiálů a komponentů. A v poslední době znatelně mění ceny svých vozů. Jak k těmto tématům přistupuje Curtiss Motorcycle?



Ředitel odpověděl, že u strojů jeho firmy je otázka dojezdu podobná jako třeba u vozů Ferrari. To znamená, že „není relevantní“. Podle experta si totiž lidé nekupují Ferrari s tím, že se starají o dojezd či velikost nádrže. Jde jim o zážitek z jízdy. A se stroji od Curtiss Motorcycle by to mělo být stejné – jde o to „vstát v neděli ráno a za krásného počasí si vyjet na projížďku“.





Na straně výrobního řetězce a dodávek má podle Chamberse jeho firma vše vyřešené, objem produkce bude přitom v následujících pár letech nízký, dosahovat bude jen několik desítek. To odpovídá strategii, kdy firmy zpočátku luxusními modely cílí na bohatší část zákazníků. Potom chce ale na trh uvádět i levnější modely a přejít k masovější výrobě.



Curtiss Motorcycle samozřejmě není jediná společnost, která chce uspět na trhu s elektrickými motorkami. přiměla řadu tradičních automobilek ke změně své strategie a výrobě elektromobilů, podobný vývoj může nastat i v odvětví motocyklů. Ukazuje na to i americký , jehož ředitel Jochen Zeitz hovořil před časem na CNBC o elektrické divizi Livewire, která se v září minulého roku osamostatnila a vstoupila na akciový trh. HD přitom bude ve společnosti stále držet majoritní podíl.





Zeitz hovořil o novém elektrickém modelu Del Mar. Ten by měl vycházet z úplně nového konceptu a nemělo by tudíž jít o příklad přístupu, o kterém hovořil Chambers. Tedy o případ, kdy je z tradiční motorky „vyndán spalovací motor a ten je nahrazen elektrickým“. Vstup zmíněné divize na burzu pak podle ředitele HD ulehčí její fungování v novém odvětví. Zároveň ale nejde o startup, který by musel řešit své vlastní dodavatelské řetězce a podobná témata.



Zaits ohledně modelového portfolia celé skupiny uvedl, že tradiční stroje HD jsou určeny k cestám mimo města na delší vzdálenosti. Lifewire oproti tomu nabízí modely určené převážně pro město. Tedy stroje, které jsou agilnější, lépe se ovládají. S tím, že samozřejmě mají různé jízdní režimy a jezdec si tak může vybrat i v závislosti na svých zkušenostech.



Zdroj: CNBC, Yahoo Finance

Photo: Curtiss