Fidelity International: Jak mohou neutrální akciové strategie využít sílu volatility

Nedávné výkyvy na trhu zvýšily obavy investorů do akcií z volatility trhu. Na rozdíl od toho, aby investoři vnímali volatilitu jako možnou potenciální ztrátu, mohou současné tržní podmínky vnímat také jako příležitosti. V následujícím článku se zabýváme tím, jak mohou strategie tržně neutrálního přístupu k akciím pomoci portfolio stabilizovat.



Autoři: Hiten Savani a Matt Jones, portfolio manažeři společnosti Fidelity International



Světová ekonomika přechází do nového režimu, který se vyznačuje vyšší volatilitou, zvýšenou inflací na vyspělých trzích a rozdílnou politikou úrokových sazeb hlavních centrálních bank. To je prostředí, které se výrazně liší od předchozího desetiletí, kdy byla volatilita nižší, inflace utlumená a úroková politika centrálních bank více sladěná.

Pro mnoho investorů je propad trhu, jakým byl dubnový výprodej po oznámení cel ze strany americké administrativy, synonymem potenciálních ztrát. Během tří dnů po tzv. Dni osvobození („Liberation Day“) ztratily světové akcie přibližně 1 bilion USD tržní kapitalizace, přičemž největší propad zaznamenaly americké akcie. Index volatility (VIX), jakýsi barometr nálady na trhu, překročil 8. dubna poprvé od volatility vyvolané Covidem v dubnu 2020 hodnotu 50 (viz obrázek 1).

Obrázek 1: Výkonnost indexu S&P 500 vs. index VIX



Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Zdroj: LSEG Datastream, Bloomberg, údaje ke dni 9. dubna 2025. Poznámka: Obecně panuje shoda, že index VIX překračující hodnotu 30 je známkou zvýšeného ekonomického napětí. Příznivé úrovně jsou pod 20.



Ztráty takového rozsahu během těchto typů poklesů trhu však nemusí být nevyhnutelné. Pro některé strategie absolutní návratnosti, jako je například strategie tržně neutrálního přístupu k akciím (EMN), mohou turbulence představovat úrodnou půdu pro investiční příležitosti. Takové přístupy s nulovou betou by v podstatě měly poskytnout stabilizační prvek pro portfolia v obdobích tržních turbulencí.

Vyvažováním dlouhých a krátkých pozic (často v rámci stejného regionu nebo odvětví), které mají za cíl eliminovat celkové pohyby na trhu, se strategie EMN snaží vydělávat na relativních rozdílech v hodnotě akcií, a nikoli sledovat celkové směřování trhu. Z tohoto důvodu poskytují strategie EMN také atraktivní diverzifikační vlastnosti portfolia (viz obrázek 2) ve srovnání stradičními akciemi a jinými třídami aktiv (viz obrázek 3).

Obrázek 2: Přínos diverzifikace portfolia EMN (na základě korelace)



Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Strategie, které investují na zahraničních trzích, mohou být ovlivněny změnami směnných kurzů, a tedy i výkonnosti. Zdroj: bfinance, s údaji z HFRI, Bloomberg, červenec 2000 - březen 2024. Na základě 5% alokace do HFRI EMN (USD bez poplatků) spolu s 65 % indexu MSCI World (USD bez poplatků), 30 % indexu Global Aggregate Bonds (USD bez poplatků). Metodika výpočtu „přínosu diverzifikace“ podrobně popsaná v dodatku. Indexy nejsou investovatelné. Výnosy indexů kótovaných na burze nezahrnují náklady.



Obrázek 3: Příklad korelační matice EMN vs. ostatní třídy aktiv, USD



Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Strategie, které investují na zahraničních trzích, mohou být ovlivněny změnami směnných kurzů, a tedy i výkonnosti. Zdroj: Fidelity International, prosinec 2024. Data o korelaci jsou orientační a slouží pouze pro ilustraci na základě srovnání tržně neutrální strategie Fidelity s různými indexy napříč třídami aktiv v období od září 2020 do prosince 2024. Měna: Americký dolar. Vliv transakčních nákladů a poplatků není zahrnut.



Ačkoli současnému tržnímu prostředí stále více dominuje aktuální geopolitika, stále záleží na faktorech specifických pro danou společnost. Například podnik s flexibilním dodavatelským řetězcem může mít lepší pozici při zvládání cel. Stejně tak dodavatel se silnou cenovou silou může přenést více dodatečných nákladů a získat tak lepší pozici než konkurent, který je méně schopný řídit rostoucí náklady nebo měnící se poptávku. Ve strategii EMN jsou jednotlivé cenné papíry vybírány jak na dlouhé, tak na krátké straně a jsou váženy podle jejich podílu na riziku portfolia.

Energy: Argument pro dlouhou pozici

Vezměme si například nadnárodní společnost Energy AG se sídlem v Německu. Její vedoucí postavení v oblasti výroby elektřiny a obnovitelných zdrojů energie ji předurčuje k tomu, aby těžila z přechodu na čistou energii, a poptávka po jejích technologiích by měla zajistit určitou cenovou sílu.

Významná oblast služeb mezitím nabídla stabilní, opakující se příjmy, které zmírňují tlak na marže, a defenzivní tok peněžních prostředků, který je izolován od geopolitických událostí, jako je zavádění cel. Společnost by proto mohla poskytnout expozici vůči dlouhodobému růstu s defenzivními charakteristikami, což by vedlo k atraktivnímu potenciálu s ohledem na riziko (viz obrázek 4).

Obrázek 4: Výkonnost ceny akcií Energy



Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Odkaz na konkrétní cenné papíry nelze vykládat jako doporučení k nákupu nebo prodeji těchto cenných papírů a je uveden pouze pro ilustraci. Zdroj: LSEG Datastream, 31. března 2025.



Appian: Spíše nakrátko



Na druhém konci spektra byly společnosti jako Appian Corp., americká společnost zabývající se cloud computingem a podnikovým softwarem. Zpočátku se zdála být nabídka společnosti přesvědčivá, protože nabízela nízkokódovou (low-code) platformu a umožňovala vývojářům vytvářet a přizpůsobovat softwarové aplikace rychleji, než to umožňují běžné metody.

Tyto silné stránky však musely být zohledněny spolu se strukturálními nedostatky. Zaprvé, sílící konkurence na trhu nízkokódových platforem potenciálně podhodnocuje ceny zavedených firem, jako je Appian, a postupný tlak na ceny pravděpodobně poškodí ziskovost. Společnost Appian je díky své skromné velikosti také náchylnější ke snižování hrubé marže.

Zadruhé, interní neefektivita omezovala její schopnost rozšiřovat příjmy z předplatného, což je v softwarovém odvětví klíčovým faktorem pro ocenění. Zatřetí, technické faktory, které pomohly akciím Appian na cestě vzhůru, se obrátily, zejména s tím, jak opadlo nadšení pro „digitální transformaci“. Přestože nabídka produktů společnosti Appian reaguje na rostoucí poptávku v softwarovém odvětví, došlo k oslabení strategické pozice společnosti (viz obrázek 5).



Obrázek 5: Výkonnost akcií společnosti Appian Corp.



Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Odkaz na konkrétní cenné papíry nelze vykládat jako doporučení k nákupu nebo prodeji těchto cenných papírů a je uveden pouze pro ilustraci. Zdroj: LSEG Datastream, 31. března 2025.



Využití divergence akcií



Takové rozdíly v základních ukazatelích společností mohou vést k větším rozdílům mezi vítězi a poraženými (viz obrázek 6), když se vzroste nejistota ohledně podmínek volatility. Z vyššího potenciálu alfa by měly těžit strategie tržně neutrálního přístupu k akciím. Ačkoli stejnou dynamiku využívají i strategie založené pouze na dlouhých pozicích, oblast příležitostí pro strategie EMN je širší (viz obrázek 7), částečně i díky možnosti zaujímat dlouhé i krátké pozice, a podle našeho názoru je diverzifikovanější.



Obrázek 6: Rozptyl akcií rostoucí od Covidu, CBOE S&P 500 Dispersion Basket Index NTR



Zdroj: bfinance, na základě dat agentury Bloomberg ke dni 31. březen 2024. Index rozptylu Cboe S&P 500 (DSPX) měří očekávaný rozptyl indexu S&P 500 v příštích 30 kalendářních dnech, vypočtený z cen opcí na index S&P 500 a cen opcí na jednotlivé akcie vybraných složek indexu S&P 500 pomocí modifikované verze metodiky VIX. Index rozptylu představuje ukazatel očekávání trhu ohledně velikosti idiosynkratických pohybů cen složek indexu S&P 500 v příštích 30 dnech. Indexy nejsou investovatelné a „výnosy“ indexů, jako je S&P 500, nezahrnují náklady potřebné k investování.



Obrázek 7: Příležitosti k výnosům v akciových strategiích neutrálních vůči trhu napříč cykly a styly



Zdroj: Fidelity International, data ke dni 31. března 2025. Data o fondech představují Fidelity Funds – Absolute Return Global Equity. Srovnávací index: USD Cash Index (SOFR Index). Výkonnost je uvedena v USD bez poplatků. Býčí vs. medvědí trh definovaný podle výnosů reprezentativního globálního akciového indexu (tj. MSCI All Country World). Volatilita definovaná jako změna indexu volatility CBOE (index VIX). Růstové vs. hodnotové trhy definované podle výnosů reprezentativních globálních akciových indexů růstu a hodnoty (MSCI All Country World Growth a MSCI All Country World Value). Velké vs. malé trhy definované podle výnosů reprezentativních globálních akciových indexů velkých a malých titulů (MSCI All Country World Large Cap a MSCI All Country World Small Cap).



V současném investičním prostředí, které se vyznačuje zvýšenou nejistotou, by měl tržně neutrální přístup k akciím při sestavování portfolia s nulovou betou poskytnout určitou ochranu před obecnějšími tržními turbulencemi. Díky posílení idiosynkratických příležitostí u alfy a odměňování aktivního výběru akcií mohou strategie EMN s prospěchem využívat sílu volatility.