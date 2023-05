Objeví se nějaká „Tesla“ u elektrických motorek?

Na Yahoo Finance připomněli, že byla průkopníkem elektromobilů. Otázkou ale je, kdo se podobným průkopníkem stane v oblasti motocyklů. Kandidátem prý je společnost Curtiss Motorcycle, jejíž ředitel Matt Chambers byl hostem stanice.



Chambers hovořil o tom, že nabídka jeho firmy by měla zpočátku představovat velmi luxusní motocykly, postupně by pak měly přibývat levnější modely zaměřené na širší část trhu. přitom sledovala podobnou strategii. Podobný by pak podle ředitele Curtiss Motorcycle měl být i přístup k výrobní platformě a technologiím. se vydala směrem skateboardových platforem a shodnou platformu pro různé modely chce využívat i Curtiss Motorcycle. Její modely tak budou vyvíjeny „směrem zevnitř ven“.



Zmíněný přístup je podle experta u motorek uplatněn poprvé. Motocykly totiž vznikly tím způsobem, že bylo motorizováno kolo. Jejich elektrifikace zase probíhala tak, že spalovací motory byly vyměněny za elektrické. Jeho společnost ale buduje elektromotocykl úplně od začátku. Výsledky ukazují následující obrázky:





Zdroj: Youtube, Yahoo Finance

Ředitel hovořil o tom, že pro jeho firmu pracuje „skupina nadšenců“, trh je zatím malý, ale očekává se, že „krátkodobě poroste o stovky milionů dolarů“. Na Yahoo k tomu podotkli, že u Tesly zatím hraje významnou roli věrnost značce. Jaké zákazníky chce oslovit Chambersova firma? Podle něj by měla oslavit úplně novou skupinu lidí a k jízdě na motocyklu přitáhnout ty, kteří se jí dříve nevěnovali. Stroje jeho firmy k tomu mají napomáhat tím, jak lehce se ovládají a také bezúdržbovostí.



Zatímco motorky se spalovacími motory vyžadují servis a údržbu, podle ředitele Curtiss Motorcycle tomu tak u elektrických strojů jeho firmy není. Zde jenom „zapnete vypínač a jedete“. K tomu expert dodal, že přišla s novými technologiemi, ale zároveň dokázala změnit prostředí na trhu tak, že lidé postupně začali chtít elektromobily, které pro ně zpočátku nebyly moc zajímavé.



Chambers se domnívá, že jeho společnost nyní nemá na trhu vážnějšího konkurenta. A elektrifikace je podle něj u motorek ještě více namístě než u automobilů. Hovořil o tom, že jeho společnost ji dovedla využít i po estetické stránce. Řada lidí přitom podle něj chce vlastnit motorku právě proto, že se jim líbí. Postup, při kterém některé společnosti prostě vyjmou z nějakého modelu spalovací motor a nahradí jej motorem elektrickým, podle experta po estetické stránce „moc nefunguje“.