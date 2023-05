Agentura IEA: Pokles cen ropy neodpovídá vyhlídce na nedostatečnou nabídku

Týdny trvající pokles cen ropy na světových trzích kvůli obavám z možné recese je v nesouladu s vyhlídkou na nedostatečnou nabídku a silnou poptávku v další části roku. Ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).



"Současný pesimismus na trhu ... je v příkrém rozporu s napjatější rovnováhou na trhu, kterou očekáváme ve druhé polovině roku, kdy by poptávka měla zastínit nabídku téměř o dva miliony barelů denně," píše IEA, z jejíž zprávy cituje agentura Reuters.



IEA zvýšila prognózu celosvětové poptávky po ropě o 200.000 barelů denně na 102 milionů barelů denně. Uvedla, že hospodářské oživení v Číně po zrušení pandemických omezení překonalo očekávání a že poptávka v Číně v březnu dosáhla rekordních 16 milionů barelů denně.



Čína je největším světovým dovozcem ropy a očekává se, že v letošním roce se bude na růstu globální poptávky podílet zhruba 60 procenty. Spolu s Indií a Blízkým východem by tak pomohla kompenzovat pokles poptávky ve vyspělých zemích.



Spojené státy a Brazílie letos přispějí k mírnému růstu nabídky ropy, a to v rozsahu 1,2 milionu barelů denně. Škrty skupiny OPEC+ dohodnuté v dubnu znamenají, že objemy dodávané skupinou producentů od té doby do prosince klesnou o 850.000 barelů denně, uvedla IEA. Skupinu tvoří Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem.