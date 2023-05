Důvěra v německou ekonomiku dál klesá, hrozí mírná recese

Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku v květnu třetí měsíc za sebou klesla. V dnešní zprávě to uvedl německý hospodářský institut ZEW. Německu nyní podle něj hrozí mírná recese. Index důvěry se meziměsíčně snížil o 14,8 bodu na minus 10,7 bodu. Poprvé od prosince se tak vrátil do záporného pásma.



"Finanční experti očekávají zhoršení už tak nepříznivé ekonomické situace v příštích šesti měsících. Německá ekonomika by tak mohla sklouznout do recese, ačkoli pouze mírné," uvedl prezident institutu Achim Wambach. "Za poklesem indexu zčásti stojí očekávání dalšího zvyšování úrokových sazeb Evropskou centrální bankou," dodal.



Nejistotu ohledně vývoje světové ekonomiky navíc podle Wambacha zvyšují nynější rozhovory o zvýšení dluhového stropu ve Spojených státech, bez kterého se americká vláda může už v červnu dostat do problémů kvůli nedostatku peněz na pokrytí svých výdajů.



Spolkový statistický úřad koncem dubna ve své rychlém odhadu uvedl, že hrubý domácí produkt (HDP) Německa v prvním čtvrtletí stagnoval po poklesu o půl procenta v předchozích třech měsících. Německo se tak těsně vyhnulo takzvané technické recesi, která se obvykle definuje jako nejméně dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou.



Německá vláda v dubnu zlepšila odhad letošního růstu německé ekonomiky na 0,4 procenta z dříve předpovídaných 0,2 procenta. Odhad růstu na příští rok však zhoršila, a to na 1,6 procenta z 1,8 procenta očekávaných do té doby. Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá i řada českých firem.