Optimismus na akciích je teď nadměrný. Příležitosti se začnou rýsovat na konci roku, domnívá se stratéžka

Vzhledem k tomu, že centrální banky jsou nadále jestřábí a USA čelí vyhlídkám recese, největší evropský správce aktiv tvrdí, že letošní zisky z akcií nejsou udržitelné. "Nadále zůstáváme velmi opatrní, protože ani u fundamentu, ani u valuací nevidíme dobrý důvod pro investice do akcií, zvláště když vyšší sazby zvyšují atraktivitu dluhopisů," řekla v telefonickém rozhovoru Monica Defend, šéfka Amundi Institute.

Defend očekává, že odolným ziskům z prvního čtvrtletí v příštích několika měsících dojde dech, což povede k dalšímu poklesu akcií. Teprve až poté by na akcie změnila názor. „Náš výhled je takový, že k tomu dojde, až se USA na konci roku dostanou do recese,“ dodala. Amundi patří na globálních akciích do sboru medvědů a poukazuje přitom na zpomalující ekonomický růst a přetrvávající obavy o zdraví amerických regionálních bank.



Rally na indexu MSCI All-Country World se v květnu zmírnila po 8% ziscích do konce dubna a uvedla, že investoři stahovali své prostředky z amerických a evropských akciových fondů 5, resp. 10 týdnů v řadě. A přestože byla výsledková sezóna za první čtvrtletí z velké části lepší, než se očekávalo, analytici stále předpovídají nejdéle trvající pokles Corporate America za posledních sedm let.





Defend uvedla, že očekává, že zisky na indexu S&P 500 klesnou o 17 % od maxim k minimu. Tato stratéžka se přitom přiklání k rozvíjejícím se trhům, a zejména Číně, což je podle ní „dlouhodobý růstový příběh, který si zachová určitou přitažlivost“. Mezi sektory preferuje infrastrukturu, IT, spotřební zboží, průmysl a finance, stejně jako akcie s vysokou dividendou, odolnými maržemi a expozicí na Čínu, jako jsou evropští výrobci luxusního zboží.

Zdroj: Bloomberg