Dolar půjde dolů, Fed by si měl dát pauzu, domnívá se stratég BofA

Adarsh Sinha z BofA Securities se domnívá, že na kurz americké měny nyní působí řada faktorů, včetně diskusí o posouvání dluhového limitu či tenzí v bankovním sektoru. Nejdůležitější ale mohou být poslední čísla týkající se inflace. Expert se přitom domnívá, že americká centrální banka sleduje zejména vývoj v oblasti služeb, a ten naznačuje, že inflační tlaky slábnou. To omezuje nutnost dalšího zvedání sazeb a zvyšuje pravděpodobnost oslabování kurzu americké měny v kratším období.



Sinha odpovídal na dotaz týkající se typického chování kurzu americké měny na konci cyklu zvedání sazeb. Domnívá se, že převažuje názor, podle kterého je poslední zvednutí sazeb ihned následováno oslabováním kurzu dolaru. On sám to ovšem nepovažuje za danou věc. Oslabování podle něj nepřichází hned, ale až za čas. I proto BofA nečeká, že slabší dolar je otázkou druhého čtvrtletí tohoto roku. V něm banka očekává spíše pohyb bez jasného směru, dolů by se kurz americké měny měl podle predikcí BofA vydat až ve druhé polovině roku. Sinha v návaznosti na uvedené predikce uvedl, že současné krátké pozice na dolaru mohou být poněkud uspěchané.



Na Bloombergu připomněli, že Paul Volcker, známý jako monetární jestřáb, přestal se zvedáním sazeb ještě předtím, než inflace dosáhla svého vrcholu. I Sinha to bere jako jeden z argumentů, proč by Fed už dál neměl zvedat sazby a měl by počkat, jak se bude inflace a ekonomika dál vyvíjet. K tomu expert připomněl, že predikce ekonomů Fedu hovoří o recesi v tomto roce, což je další argument pro pauzu. Podle Sinhy se ale centrální banky nyní moc neřídí svými vlastními predikcemi, protože se hrubě mýlily při předpovědích inflace. Více se tak soustředí na aktuální data, která přichází z ekonomiky.



Bloomberg poukázal na to, že třeba počítá s dalším zvýšením sazeb, k jejich snižování letos podle této banky nedojde. S druhou části Sinha souhlasí a i s tím, že samotný trh práce by mohl vyžadovat ještě vyšší sazby. Celkově je ale podle něj dobré dívat se na celou situaci z pozice managementu rizika. A takový pohled ukazuje, že nejlepší by nyní bylo dát si ve zvedání pauzu a sledovat další vývoj. Například australská centrální banka takto postupovala a nakonec začala sazby opět zvedat.



BofA v následující tabulce shrnuje chování dolaru po posledním zvednutí sazeb během předchozích cyklů. Je zřejmé, že vývoj do značné míry závisí na tom, v jaké situaci se ekonomika nachází. Pokud totiž panují inflační tlaky, dolar má po posledním zvýšení sazeb spíše tendenci k posilování. Naopak dezinflace s sebou v rozmezí 3 měsíců nesla častěji oslabování dolaru, v rozmezí 6 měsíců byl vývoj smíšený:



Zdroj: Twitter



Zdroj: Bloomberg