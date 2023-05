Stratég Bank of America: Americké akcie dosáhly úrovní na prodej, AI utvořila bublinu 

Téma umělé inteligence (AI) a obecně technologie utvořily novou bublinu na amerických akciích v situaci, kdy podle názoru zvyšování úrokových sazeb ze strany americké centrální banky Fed nemusí být u konce. Stratég banky Michael Hartnett potvrdil svůj postoj prodávat na úrovních amerického indexu S&P 500 u 4200 bodů – což je právě nyní.

Hartnett se v loňském roce trefil do předpovědi, že obavy z recese motivují odliv k amerických akcií a již dříve doporučit nový ústup z trhu u úrovní SPX na 4200 bodech. Po včerejším růstu o necelé procento je indexu na hodnotě 4198 bodů.

Podle zprávy Hartnetta pro klienty jsme ze strany Fedu zatím neviděli poslední zvýšení sazeb. Pokud „omylem“ dojde na pozastavení cyklu utahování měnové politiky, výnosy na amerických dluhopisech se na 10leté splatnosti posunou nad 10 % z nynějších zhruba 3,6 % - tedy řádově o desetinu.

Hartnett se v své zprávě vrací k dřívějším bublinám na amerických akciích a poznamenává, že takřka vždy začaly levnými penězi a končily utahováním podmínek ze strany centrální banky. Teď vnímá jako zatím „dětskou“ bublinku téma AI. Zatímco někteří hráči na trhu stále kalkulují i s poklesem sazeb Fedu směrem ke 3 procentům, Hartnett pracuje s možností jejich růstu až k 6 procentům. To významně mění relativní atraktivitu mezi akciemi a dluhopisy.

Zejména technologické tituly podle stratéga rostou příliš rychle a prudce, Nasdaq 100 je na nejvyšších úrovních od dubna roku 2022. Letošní zisk technologického benchmarku činí 26 %. Jsou to právě technologické tituly, do kterých pátým týdnem v řadě peníze investorů přitékají, zatímco například z financí odtékají, vyplývá z dat EPFR. Celkově akciové fondy dle EPFR v týdnu do 17. května registrovaly odliv v objemu 7,7 miliardy amerických dolarů, zatímco dluhopisy po osm týdnů v řadě nové investice lákají, vyplývá ze zprávy , dat EPFR a zprávy Bloomberg.