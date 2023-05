Růst podnikatelské aktivity v eurozóně tento měsíc zpomalil více, než se předpokládalo. Vliv na to mělo zpomalení růstu v odvětví služeb a prohloubení poklesu ve výrobním sektoru. Celkově však podnikatelská aktivita zůstává odolná. Vyplývá to z předběžných výsledků průzkumu mezi nákupními manažery, které dnes zveřejnila společnost S&P Global.



Souhrnný index nákupních manažerů (PMI), který sleduje aktivitu v průmyslu i ve službách, se snížil na 53,3 bodu z dubnových 54,1 bodu. Pokud se index nachází nad padesátibodovou hranicí, signalizuje růst aktivity. Analytici v anketě agentury Reuters předpovídali, že index tento měsíc klesne na 53,5 bodu.



"Hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny ve druhém čtvrtletí pravděpodobně vzroste díky zdravému stavu sektoru služeb. Nicméně zpracovatelský sektor je silnou brzdou dynamiky celé ekonomiky," uvedl hlavní ekonom finančního ústavu Hamburg Commercial Bank (HCOB) Cyrus de la Rubia.



Protože ceny stále prudce rostou a zadlužené domácnosti musejí platit zvýšené náklady na půjčky, celkový růst poptávky prudce oslabil. Index nového podnikání se snížil na 50,4 bodu z 52,5 bodu.



PMI sektoru služeb klesl na 55,9 bodu z dubnového ročního maxima 56,2 bodu. Překonal však očekávání analytiků, kteří odhadovali, že klesne až na 55,6 bodu. Navzdory zpomalení růstu nových zakázek ale zvyšovaly firmy ve službách počet zaměstnanců.



Poptávka po průmyslovém zboží ale klesla a PMI zpracovatelského průmyslu se propadl na 44,6 z dubnových 45,8 bodu. Je tak nejníže od května 2020, kdy svět zasáhla pandemie nemoci covid-19. Průzkum agentury Reuters předpovídal mírné zvýšení indexu, a to na 46 bodů.



Index výroby, který se započítává do souhrnného PMI, klesl na 46,3 bodu, což je nejnižší hodnota za šest měsíců. V dubnu hodnota indexu činila 48,5 bodu.



Výrazné oživení dodavatelského řetězce a nižší ceny energií znamenají, že vstupní náklady továren klesaly nejrychlejším tempem za více než sedm let. To umožnilo továrnám poprvé od září 2020 snížit ceny. Index vstupních cen klesl na 49 z 51,6 bodu. To může být vítanou zprávou pro bankéře z Evropské centrální banky (ECB), kterým se navzdory výraznému zvyšování úrokových sazeb stále nedaří dostat inflaci zpět na dvouprocentní cíl. Ceny ve službách ale rostly rychleji.