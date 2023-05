Klíčový výbor americké sněmovny poslal dál návrh zákona o dluhovém stropu

Návrh zákona, který má pozastavit platnost dluhového stropu ve Spojených státech, dnes prošel klíčovým výborem americké Sněmovny reprezentantů. Očekává se, že ještě dnes o ostře sledovaném návrhu bude hlasovat celá komora, napsala agentura AP.



Republikány ovládaný sněmovní výbor pro procedurální otázky návrh hlasoval o postoupení návrhu v poměru sedm ku šesti.



Vládě Spojených států hrozí, že jí poprvé v dějinách země dojdou peníze na splácení závazků. K tomu podle ministerstva financí dojde 5. června, nezakročí-li Kongres, který stanovuje strop na neustále rostoucí zadlužení amerického státu.



Republikánská sněmovní většina dříve odmítla prosté navýšení limitu, Bílý dům se proto o víkendu s jejím lídrem Kevinem McCarthym dohodl na kompromisním plánu, který by do začátku roku 2025 dluhový strop pozastavil a zároveň zavedl řadu rozpočtových i jiných opatření reagujících na republikánské požadavky.



Dohoda byla převedena do legislativního textu, který nyní čeká cesta Kongresem, v němž každá z politických stran kontroluje jednu komoru. Hlasování výboru pro procedurální otázky bylo prvním krokem, návrh nyní čeká na rozhodnutí Sněmovny reprezentantů.