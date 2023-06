Rozbřesk: Schodek státního rozpočtu se dál výrazně zhoršil - implikace pro ČNB

Schodek státního rozpočtu se v květnu dál výrazně prohloubil, a to na 271, 4 mld. Korun. I když je květen tradičně “slabým” měsícem a dochází k výraznějšímu zhoršení státního hospodaření, včerejší čísla opět překvapila spíše negativně. Prohlubování deficitu v druhé polovině roku se sice kvůli řadě důvodů může zpomalit (např. mimořádná dividenda od ČEZ), i tak se však celkový deficit v tomto roce pravděpodobně přiblíží 400 miliardám korun (versus náš současný odhad 360 mld. CZK a původně schválený rozpočet s deficitem 295 mld. CZK).

Problém je v tuto chvíli na jedné straně v rychlejším než očekávaném růstu některých výdajů - zejména některé výdaje spojené s řešením energetické krize (jako například neinvestiční transfery podnikům a domácnostem, které jsou již v květnu na 75% plánovaných celoročních výdajů). Na druhé straně se ovšem pomaleji plní některé příjmy - například DPH přes rychlý nominální růst hospodářství roste meziročně pouze o 7,5% (pravděpodobně kvůli zvýšení limitu pro registraci k dani) a inkaso spotřebních daní je o více než 7% nižší (kvůli nižšímu výběru daní z nafty a tradičních tabákových výrobků).Horší než očekávané hospodaření státu v letošním roce je sice z pohledu poslední prognózy ČNB lehce pro-inflační zprávou (poslední prognóza předpokládá deficit stejný jako schválený rozpočet) - jedná se však z pohledu inflačních rizik spíše o “staré číslo”. Věříme, že centrální banka bude více vpřed-hledící a bude se spíše orientovat na snahu vlády konsolidovat v následujících dvou letech veřejné finance. V tomto ohledu je třeba si uvědomit, že na inflaci nepůsobí samotná úroveň vládního deficitu, ale podobně jako například u kurzu koruny, spíše jeho očekávaná změna - a směrem k letem 2024 a 2025 bude bankovní rada s vysokou pravděpodobností očekávat snížení deficitu veřejných financí - tedy “proti-inflační” působení vlády.

V eurozóně mezitím včerejší čísla ukázala na pokles květnové inflace meziročně na 6,1 % (vs. 7,0 % v dubnu). Výsledek ukazuje na rychlejší desinflaci, než očekával trh (6,3 %), za kterou stojí především levnější energie. Z pohledu reakční funkce ECB je však podstatnější vývoj jádrové inflace. Ta v květnu sice mírně poklesla (z 5,6 % na 5,3 %), ale stále vykazuje – a v nejbližších měsících se na to nic nezmění – vysokou míru persistence (především ve službách), která není střednědobě slučitelná s 2% inflačním cílem. Z pohledu červnového zasedání ECB (15.6.) nejsou včerejší inflační čísla natolik významným překvapením, aby centrální banka popřela svůj květnový forward guidance – v polovině června očekáváme další růst sazeb o +25bps na 3,5 %. Terminální sazbu vidíme na úrovni 3,75 % (podobně jako eurová křivka), pravděpodobnost vyššího vrcholu sazeb na 4 % se včerjšími čísly snížila.





*** TRHY ***



Koruna

I když česká koruna během včerejšího obchodování lehce posílila, je vidět, že se jí příliš nechce pod úrovně 24,70 EUR/CZK. Nijak výrazně na českou korunu nedopadlo další výrazné zhoršení státního rozpočtu ani rozhodnutí ČNB uvolnit některá makro-prudenční opatření.

Od července se sníží proticyklická kapitálová rezerva z 2,5% na 2,25% a bude zrušen limit pro ukazatel DSTI (podíl mezi měsíčními splátkami a čístým příjmem), který podle bankovní rady nedává při stávající výši úrokových sazeb velký smysl. I po zrušení DSTI zůstanou podle ČNB hypotéky kvůli vysokým úrokům “bezpečně” dostupné jen pro 10% obyvatel. To je ve finále i záměr ČNB, která přes pokles cen nemovitostí stále považuje jejich ceny pro mediánovou domácnost nadhodnocené zhruba o 57%.



Eurodolar

Holubičí rétorika Fedu, relativně jestřábí rétorika ECB, nepřesvědčivá americká data (ISM v průmyslu) a definitivní navýšení dluhového stropu v USA (a tím odvrácení defaultu) přineslo posun eurodolaru vzhůru zhruba o jednu figuru.

Dnes budou pochopitelně v centru pozornosti oficiální statistiky z amerického trhu práce za květen. ADP report, který funguje jako předskokan pro dnešní číslo dopadl včera dobře, což indikuje relativně dobré číslo i dnes. Rizika pro dolar jsou tak podle nás nastavena asymetricky - dobrá čísla USD již příliš nepomohou, naopak zklamání může přinést americké měně ještě další ztráty.