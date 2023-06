Rusko se chytilo do rupiové pasti, v zahraničí mu leží miliardy

Nerovný obchodní vztah s Indií nutí Rusko každý měsíc nashromáždit až 1 miliardu dolarů v rupiích. Ty zůstávají mimo jeho území, a zvětšují tak zásoby hotovosti, které Rusko od invaze na Ukrajinu nashromáždilo v zahraničí.

Rusko se v uplynulém roce stalo hlavním dodavatelem ropy do Indie, přičemž větší část obchodu vypořádávalo v národních měnách. Své dodávky přesměrovalo na východ, protože tradiční zákazníci v Evropě se po začátku války před více než rokem nákupům ruských komodit vyhýbají. Vzhledem ke stagnujícímu dovozu z Indie však Rusku na účtech zůstává vysoký přebytkem rupií, které ruské společnosti kvůli omezením vůči rublu obtížně repatriují. Podle lidí obeznámených s jednáním Rusko očekává, že se přebytek ještě zvýší.

Podle agentury Bloomberg Economics stávající nerovnováha bude každé čtvrtletí pravděpodobně generovat až ekvivalent 2 až 3 miliard dolarů, které Rusko nemůže použít. Tato částka by se přidala k odhadovaným 147 miliardám dolarů čistých zahraničních aktiv vytvořených v zahraničí v průběhu roku 2022.





"Důvodem je prudké zvýšení objemu dodávek ropy z Ruska," uvedla Irina Zasedatelová, členka prezidia ruského Svazu vývozců a dovozců. "Na pozadí zvýšení růstu prodeje ropy je jen málo známek expanze dodávek jiného zboží." Patová situace u jednacího stolu mezi Indií a Ruskem komplikuje jejich rychle se rozvíjející jednosměrný obchod. V prvním čtvrtletí měla Indie s Ruskem obchodní deficit 14,7 miliardy dolarů.

Hlavní prioritou Indie je podpora širšího používání rupie v mezinárodním zúčtování. Centrální banka navrhla, aby země, které akumulují přebytečné rupie z vývozu, mohly tyto prostředky vložit do místních cenných papírů včetně státních dluhopisů.

Obě země diskutují o různých platebních mechanismech včetně investic ruských subjektů na indických kapitálových trzích. Je to možnost, která se původně nesetkala v Moskvě s velkým nadšením, ale nyní je opět na stole, protože v indických bankách se hromadí miliardy rupií, uvedli indičtí úředníci obeznámení s podrobnostmi, kteří si nepřáli být jmenováni. Mezi další možnosti patří vložení nashromážděných rupií do indických projektů na stavbu infrastruktury výměnou za vlastnické podíly.

Pro Rusko je jedinou přijatelnou možností použití měn třetí země, například čínského jüanu nebo dirhamu Spojených arabských emirátů, uvedli lidé obeznámení s jednáním. Podle nich je dohoda ještě daleko, protože Rusko má v situaci, kdy má k Indii jen málo alternativních kupců, jen omezenou možnost ovlivnit situaci.

Většina peněz, které zatím nemohou být převedeny, patří státem kontrolované společnosti Rosněfť. Největší ruský vývozce ropy vlastní téměř 50% podíl ve společnosti Nayara Energy Ltd., druhé největší indické rafinerii ropy. V březnu odcestoval do Indie generální ředitel společnosti Rosněfť Igor Sečin a podepsal dohodu o "podstatném" zvýšení dodávek ropy do Indie a podle tehdejšího prohlášení jednal také o provádění plateb "v národních měnách" s místními energetickými společnostmi.

Ačkoli se změnou způsobu, jakým vláda v Moskvě zdaňuje ropné společnosti, podařilo stabilizovat veřejné finance po rekordním nárůstu výdajů, obtíže při převádění zahraničních výdělků připravuje Rusko o tvrdou měnu v době, kdy se jeho vývozci již potýkají s delšími čekacími lhůtami na platby, protože mnoho domácích bank ztratilo přístup ke svým účtům na Západě.





V měsících následujících po invazi také domácnosti a firmy přesouvaly miliardy dolarů do bank v zahraničí. A vzhledem k tomu, že část zahraničních příjmů nyní uvízla v zámoří, může se tlak na rubl ještě zhoršit, protože do ruské měny bude převedeno méně příjmů z vývozu. Deformace obchodu ponechává Kremlu jen málo dobrých možností a zdůrazňuje, jak malou vyjednávací sílu má na překresleném globálním trhu s ropou, kde asijské velmoci Indie a Čína odebírají ruskou ropu s výraznými slevami.

Zdroj: Bloomberg