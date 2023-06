Rozbřesk: Eurozóna v recesi - jaké čekat dopady na Česko? S&P500 se vrátil do býčího trhu

Dubnová česká data lehce zaostala za naším očekáváním a ukazují na slabší start do druhého kvartálu - nowcasty v blízkosti 0 % mezičtvrtletně namísto námi i ČNB předpokládaného růstu o + 0,4 %. Navíc včerejší revize Eurostatu přepsala směrem dolů HDP za první kvartál (z 0,1 % na -0,1 %) a eurozóna tak oficiálně spadla v prvním kvartále tohoto roku do technické recese. I když jde o nejmenší představitelnou recesi a v tuto chvíli se jedná v zásadě o “stará čísla”, nijak pozitivně nevyznívají ani nová čísla z průmyslu a maloobchodu za duben, která spíše ukazují na pokračující lehkou kontrakci. A to samozřejmě může být jistá obtíž i pro české hospodářství.



Předpokládáme, že přes lehký pokles dubnového maloobchodu nakonec dojde v druhém kvartále ke stabilizaci spotřeby domácností s tím, jak se pomalu ale jistě zmírňuje propad české reálné mzdy - od druhého kvartálu by již měla meziročně stagnovat. Na druhou stranu slabší poptávka z “klopýtající” eurozóny může být další komplikací pro český export. Ten pomáhal české ekonomice v posledních kvartálech výrazně vykompenzovat negativní dopady spotřebitelské recese, avšak nyní sám šlape na brzdu. Již před posledními slabšími čísly z eurozóny jsme sázeli na slabší export kvůli zhoršení podnikatelských nálad v průmyslu a slábnoucímu globálnímu obchodu. Poslední data z eurozóny tak v kombinaci s těmi českými jen zvyšují pravděpodobnost negativní revize našeho výhledu na HDP.



Pro ČNB jsou poslední čísla z reálné ekonomiky argumentem v této chvíli vsadit spíše na stabilitu úrokových sazeb. Věříme, že jejich první pokles přijde až ve chvíli, kdy si centrální banka bude jistá návratem inflace do blízkosti cíle a trvalejším zvolněním jádrových inflačních tlaků. Sám o sobě horší výkon hospodářství podle nás bude sice bankovní radou “vítán” jako “proti-inflační faktor”, asi ale nebude argumentem pro dřívější pokles úrokových sazeb (první pokles odhadujeme v Q4 2023).





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna po relativně slabých číslech z Evropy i z USA zůstává v lehké defenzivě, a to nehledě na ztráty amerického dolaru i relativně dobré výkony akciových trhů. Dalším klíčovým číslem bude domácí dubnová inflace.



Eurodolar

Eurodolar se posunul o figuru výše směrem k 1,08. Oslabení dolaru přivodily slabé týdenní statistiky z amerického trhu práce, v důsledku čehož klesla pravděpodobnost zvýšení sazeb Fedu příští středu (aktuálně je na 24 %).

Jinak kalendář očekávaných událostí až do úterní americké inflace (za květen) je prakticky prázdný.



Akcie

Zámořské trhy zažily včera poměrně poklidnou obchodní seanci, kdy hlavní indexy přidaly 0,5-1 %. Technologický gigant Amazon včera přidal 2,2 %. Banka Wells Fargo ho zařadila mezi pokrývané tituly s doporučením koupit s cílovou cenou 159 USD. Dařilo se ale i dalším technologickým společnostem. Nvidia +2,8 %, AMD +2,7 %, Apple +1,6 %. Sektorově se nejvíce dařilo informačním technologiím, které vyrostly o 1 %. Naopak nedařilo se energetice s poklesem o 0,4 %. Softwarová společnost Adobe narostla o 5 % po zvýšeném doporučení od Piper Sandler, který zároveň zvýšil cílovou cenu na 500 USD (aktuální cena 439,03 USD).