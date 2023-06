Bern pomůže bance UBS při problémech s Credit Suisse až devíti miliardami franků

Švýcarská vláda zaplatí největší švýcarské bance až devět miliard franků (219 miliard Kč), pokud nastanou problémy kvůli jejímu převzetí zkrachovalého domácího konkurenta . Vláda v Bernu to uvedla ve svém dnešním sdělení. Šéf také naznačil, že banka převzetí svého někdejšího rivala dokončí v pondělí 12. června.



Vláda a dnes podepsaly technické detaily smlouvy. Vláda si například i vynutila, že sídlo banky zůstane ve Švýcarsku.



UBS bude mít plný přístup ke všem dokumentům až po dokončení převzetí. Teprve pak může začít správně vyhodnocovat rizika. Pokud při zpracování úvěrů, derivátů a dalších strukturovaných produktů vzniknou ztráty, prvních pět miliard franků podle smlouvy pokryje sama . Pokud budou ztráty vyšší, poskytne stát až devět miliard franků ze státní pokladny. V případě ještě vyšších ztrát musí znovu zakročit sama.



Podle ministerstva financí se zavázala spravovat aktiva způsobem, který minimalizuje ztráty a maximalizuje výnosy. Musí pravidelně podávat zprávy o finančních a právních rizicích.



Credit Suisse byla jedním z největších světových správců majetku a jednou z třiceti klíčových bank v globální finanční architektuře. Její krach by tudíž mohl otřást mezinárodním finančním systémem. Po sérii skandálů, několika vysokých čtvrtletních ztrátách a masivním výběru prostředků ze strany klientů jí v březnu hrozila insolvence.



Aby švýcarská vláda odvrátila globální bankovní krizi, dohodla záchranu tak, že ji převezme její rival . Částečně k tomu přispěl i tlak ze zahraničí, vzhledem k tomu, že byla systémově důležitou bankou.



UBS platí za tři miliardy franků. Přitom podle odhadů by například vstup jen švýcarských aktivit na burzu mohl vynést až 15 miliard franků, uvedla agentura DPA.