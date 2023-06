Rozbřesk: Pokles americké inflace umožní Fedu nezvýšit úrokové sazby

Až do včerejšího dne panovaly nemalé pochybnosti o tom, jak by mohlo dopadnout dnešní zasedání americké centrální banky. Po včerejším zveřejněním výsledku americké centrální banky se rozjasnilo a zdá se být jasné, že tentokrát úrokové sazby nezvýší.



Připomeňme, že celková americká květnová inflace v meziročním srovnání propadla z 5 % na 4 %, přičemž krátkodobý výhled vyznívá stále směrem dolů. To bude pro holubičí většinu ve vedení Fedu dostatečný argument, aby protlačili pauzu ve zvyšování úrokových sazeb. Na druhou stranu jádrová inflace, a to ať již ta tradiční (tj. celková bez energií a potravin) či její nejrůznější odrůdy zůstala vysoká. Zpomalení na hodnotu 5,3 % je jen kosmetická a meziměsiční růst na úrovní 0,4 % nemůže Fed uspokojit v tom smyslu, že by mohl vyhlásit pauzu (v cyklu zvyšování sazeb) a posadil se do vyčkávacího módu.

A tím dostáváme k tomu, jak Fed asi odkomunikuje dnešní rozhodnutí. Holubičí verdikt ponechat sazby na stávající úrovni (5,0-5,25 %) by podle nás měl být kompenzován jestřábím vyzněním prognózy a následným vystoupením šéfa Fedu J. Powella. Ten by se na pozadí odhadované projekce úrokových sazeb bude snažit prodat trhu myšlenku, že nejde o definitivní konec cyklu zvyšovaní sazeb, ale že tento krok přijde na pořad v červenci. Jinak řečeno, do Fedem prezentované prognózy by se mělo dostat ještě jedno zvýšení o 25 bazických bodů (mediánová očekávání pro Fed Funds by se měly dostat na 5,37 % pro konec tohoto roku). Bude přitom na šéfovi J. Powellovi, aby trh sdělil, jak silný vzkaz pro červencové zasedání tato nová prognóza bude a jak vysoko je nastavena laťka proto, aby Fed upustil od své dosavadní komunikační strategie, že jedno zvýšení úrokových sazeb “přeskočí” a znovu se k němu plynule až na dalším (tj. červencovém) zasedání.

*** TRHY ***



Koruna

Koruna včera, podobně jako ostatní regionální měny, pokračovala v mírném oslabování k hranici 23,80 EUR/CZK. Tuzemský makro kalendář je dnes prázdný, nicméně koruna bude muset být ve střehu vzhledem k dnešnímu zasedánín Fedu. Pokud by byla komunikace Fedu směrem k červencovému zasedání nad očekávání jestřábí, celá paleta rizikových aktiv, včetně české měny, by se mohla dostat znovu pod tlak.



Eurodolar



Eurodolar v reakci na americká inflační čísla přeskočil úroveň 1,08, ale nad touto úrovní se nakonec neudržel. Trh se každopádně plně koncentruje na dnešní zasedání Fedu (viz úvodník). Vzhledem k tom, že peněžní trh již s rozhodnutím ponechat sazby nezměněny počítá na 85 %, tak by dolaru nemělo takové rozhodnutí až tolik ublížit. Naopak pokud bude šéf Fedu Powell silně zdůrazňovat, že v červenci bude další zvýšení úroků znovu na scéně, tak dolar může naopak večer získat.



Regionální Forex



Maďarský forint včera viditelně oslabil a měnový pár EUR/HUF se dostal po delší době nad hranici 370. Domácí záminkou k oslabení byl článek ministra hospodářství Martona Nagyho, který centrální bance doporučil, aby zvýšila inflační cíl (v současnosti na úrovni 3%). Dodejme, že Nagy je bývalý viceguvernér MNB, přičemž centrální banka sama tento nápad nijak nekomentovala.