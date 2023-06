S&P 500 technicky v býčím trhu? Žádná rally na akciích nepřijde, soudí stratég Bank of America

Index S&P 500 sice minulý týden vstoupil do technického býčího trhu, ale stratég Michael Hartnett si nemyslí, že je to začátek nové velké rally akcií. Stratég, který správně předpověděl lonšský výprodej akcií není přesvědčen, že jsme na startu "skutečného nového býčího trhu." Současný trh podle něj vypadá spíše jako rok 2000 nebo 2008, s "velkou rally před velkým kolapsem," napsal Hartnett v týdenní zprávě banky o pohybech v různých třídách aktiv.

Zdroj: Bloomberg

Hartnett očekává potenciál růstu indexu S&P 500 ze současných hodnot na zhruba 150 bodů, avšak riziko poklesu indexu na 300 bodů na horizontu ode dneška do svátku Labor Day 4. září. Od počátku roku index vzrostl o 15 procent nad 4,425 bodů.

Hartnettova únorová výzva, že S&P 500 klesne na 3 800 bodů do 8. března, se nenaplnila zejména poté, co se investoři obrátili k technologickým společnostem. Jak sám řekl, medvědi jako on se zmýlili, protože se americká ekonomika dokázala vyhnout recesi a credit crunchi. Neočekávanou událostí pak byla rally, poháněná vývojem kolem umělé inteligence.

Hartnett dále napsal, že akciím se může dařit ještě dokud Fed nevyděsí skrze ještě vyšší cíl pro úrokové sazby a nezaměstnanost nepřekročí 4 %, což by bylo vnímáno jako signál recese.

Stratégové Inc. v čele s Beatou Manthey ve stejném okamžiku uvádějí, že americké trhy budou nadále výkonností překonávat ty evropské. A to přes uvědomování si, že rally v USA táhne relativně málo konkrétních titulů.

Pohlédneme-li na týdenní toky aktiv dle dat EPFR Global, akcie registrovaly v týdnu do 14. června příliv asi 22 miliard dolarů, zatímco dluhopisy výprodeje v objemu zhruba 6,7 miliardy dolarů. Z akciových regionů vedl příliv do amerických akcií ve výši 23,8 miliardy dolarů, následován Japonskem s 2,2 miliardami dolarů. Kromě toho měly akciové fondy rozvíjejících se trhů příliv 1,1 miliardy dolarů, zatímco Evropa zaznamenala odliv ve výši 2,4 miliardy dolarů. Příliv do sektorů vedly technologie, zatímco odliv byl registrován z veřejných služeb.

Zdroj: Bloomberg