PwC: Umělá inteligence do roku 2030 pomůže zvýšit světové HDP o 14 procent

Umělá inteligence stále více ovlivňuje světovou ekonomiku. Do roku 2030 pomůže díky vyšší produktivitě zvýšit světové HDP o 14 procent. Její ekonomické přínosy mohou dosáhnout 15,7 bilionu dolarů. Hlavní benefity většího rozvoje umělé inteligence jsou ve zvýšení produktivity i vyšší spotřebě, vyplývá z aktuální studie, kterou společnost PwC poskytla ČTK.



"Umělá inteligence je jednoznačně největší ekonomickou příležitostí v současném rychle se měnícím světě. Pokud se bude umělá inteligence využívat správně, může výrazně zvýšit produktivitu práce. Dojde k automatizaci řady úkolů, rolí i profesí. Ty tak budou zanikat, naopak spousta nových profesí a pozic vznikne," uvedl vedoucí partner technologického poradenství PwC ČR Petr Ložek.



Právě vyšší produktivita by světové ekonomice měla přinést 6,6 bilionu dolarů. Dalších více než devět bilionů výnosů bude souviset s vedlejšími efekty zavádění umělé inteligence vedoucími především ke zvýšené poptávce a spotřebě. "Umělá inteligence totiž firmám umožní lépe zacílit svou nabídku. Budou moci své zboží a služby více personalizovat, zatraktivnit a zároveň díky sníženým nákladům bude moci být jejich nabídka i dostupnější,“ dodal Ložek.



PwC očekává, že nejvýznamněji bude zavádění umělé inteligence ovlivňovat HDP v Číně a v Severní Americe. V Číně může HDP vzrůst dokonce o 26 procent, společně se Severní Amerikou tak budou tyto dva regiony zodpovědné za 70 procent ekonomických přínosů AI.



"Ze správného zavádění AI budou profitovat všechny regiony světa. Nicméně země, které do umělé inteligence a digitalizace již investovaly, mají již nyní značný náskok, proto benefity v rozvinutějších regionech budou větší. Na druhou stranu, zavádění AI je obrovskou příležitostí i pro méně rozvinuté regiony. Nové start-upy pracující s AI nebo firmy, které ještě ani nevznikly, mohou být za deset let tržními leadry,“ upozornil Ložek.



Na českém trhu jsou například v rozpoznávání řeči a komunikačních robotech využívajících AI tuzemské firmy a instituce na světové úrovni. Vidět je to například v call centrech nebo i ve výrobě. Naopak větší prostor k zapojení AI je podle něj v českém zdravotnictví nebo školství.



Nástup umělé inteligence bude znamenat i zánik řady současných pozic a povolání. "To ale nebude nutně znamenat nárůst nezaměstnanosti, spousta nových profesí navázaných na umělou inteligenci totiž naopak vznikne. Stále to budou lidé, kteří budou umělou inteligenci nejen vyvíjet a zavádět, ale poté i obsluhovat, provozovat a udržovat," vysvětlil.



Odhadovaný přínos 15,7 bilionu dolarů je větší, než je současná výkonnost čínské a indické ekonomiky dohromady. Studie PwC předpovídá, že mezi jednotlivými sektory by AI měla přinést nejvíce zdravotnictví a farmaceutice (pomoc v diagnostice a následné cílené zdravotní péči) či automobilovému průmyslu (například autonomní vozy).