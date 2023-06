Akcie znovu v červeném, měnová politika ve vyspělém světě se dál utahuje

Evropské akciové indexy dnes začínaly dole, po vzoru včerejší Ameriky. I přes snahu část ztrát smazat je pokles stále citelný, když třeba CAC 40 obchoduje -1,2 pct. Futures pak naznačují start Wall Street mírně v červeném. Výnosy dluhopisů stihly ještě včera korigovat intradenní nárůst, načež se znovu lehce zvedají během dnešního dopoledne. Eurodolar si ráno sáhl nad 1,1000, načež se obchoduje lehce pod touto hranicí.

Na trzích dál rezonuje včerejší vzkaz od šéfa Fedu. Ačkoli podle nás nepřinesl nic zásadního ani nového, trhy zastihl v situaci, kdy už se vytrácel bezhlavý optimismus a investoři na úrovně akcií hleděli více kriticky. Vzhledem k tomu podle nás může negativně působit ujištění ze strany Jeroma Powella, že další zvýšení sazeb je jednoznačně ve hře a ústup z této pozice se nekoná.

Také dnes se budou sledovat informace o měnové politice. Powell má tradičně ještě jedno vystoupení, tentokrát v Senátu. Bude to tatáž pololetní zpráva jako včera, pouze sekce otázek a odpovědí se bude lišit. Většinou toto druhé vystoupení nic nového nepřinese. Dále jsou během dne na programu komentáře hned od čtyřech dalších bankéřů z Fedu.

Švýcarská centrální banka podle očekávání zvedla úrokové sazby na 1,75 pct a guvernér Jordan dodal, že další utažení politiky bude s největší pravděpodobností ještě třeba. Zvýšení sazeb se po poledni dá čekat také od Bank of England. Ta asi sáhne jen po standardních 25 bps a nezrychlí postup, přestože poslední inflační čísla byla nepříjemně vysoká. Na druhou stranu by se o to více měl upevnit výhled utahování politiky v dalším průběhu roku. Podobné zprávy nejsou pro akcie ani dluhopisy dobré, neboť vzkazují, že přísnější přístup centrálních bank ve vyspělém světě zůstává zatím pevný.

Větší pozornost než obvykle mohou přitáhnout data z amerického realitního trhu, konkrétně prodeje starších domů, a to po nedávných velice silných údajích o stavební aktivitě. Vyjde také pravidelná čtvrteční statistika žádostí o dávky v nezaměstnanosti, u které je třeba dávat pozor na případné posilování růstového trendu. Trh s tím příliš nepočítá a předpokládá lehký pokles počtu žadatelů.

Ropa zatím jen lehce ustupuje z pozic, kam včera vyrostla. Brent se nachází na 76,60 USD. Zlato míří dál dolů. Koruna zrána bez nových zpráv posílila k 23,70.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:10 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7050 -0.1460 23.7516 23.6985 CZK/USD 21.5490 -0.2730 21.6210 21.5465 HUF/EUR 370.0238 0.0293 370.2171 369.2057 PLN/EUR 4.4316 -0.1057 4.4409 4.4278

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8978 0.1274 7.9063 7.8827 JPY/EUR 156.0805 0.1781 156.1060 155.6368 JPY/USD 141.9090 0.0511 142.0050 141.7020

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8605 0.0232 0.8624 0.8602 CHF/EUR 0.9829 0.1886 0.9842 0.9791 NOK/EUR 11.5721 -1.2801 11.7185 11.5313 SEK/EUR 11.7515 0.3373 11.7614 11.7065 USD/EUR 1.0998 0.1265 1.1004 1.0980

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4730 0.0884 1.4802 1.4691 CAD/USD 1.3145 -0.1496 1.3169 1.3139