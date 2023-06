Rozbřesk: ČNB poslala trhům lehce jestřábí vzkaz

Centrální banka na svém včerejším zasedání podle očekávání sazby nezměnila. Pro jejich stabilitu hlasovalo 5 členů bankovní rady, zatímco dva členové zvedli ruku pro růst sazeb o 25bps. To je o jeden hlas méně než na předešlém zasedání a argumenty pro další utažení měnové politiky podle našich předpokladů v bankovní radě slábnou. To je dáno jednak postupným odezníváním inflace (celkové i jádrové) a současně o něco horšími výsledky domácí ekonomiky (slabší růst v Q1 2023 i slabý start do Q2).



Na druhou stranu jsou však centrální bankéři stále velmi opatrní při jakýchkoliv úvahách nad možným poklesem úrokových sazeb. Hlavním důvodem je relativně napjatá situace na trhu práce, neukotvená inflační očekávání a stále i nejistý vývoj fiskální politiky (ČNB bude počítat s rozpočtovým balíčkem, až uvidí konkrétní legislativní změny). Guvernér Aleš Michl tak zopakoval, že na příštím zasedání spojeném s prognózou (srpen) budou hlasovat buď o vyšších sazbách nebo o jejich stabilitě. Navíc se opět ohradil oproti očekávání trhů - otevřeně mluvil o tom, že sázky trhů na pokles sazeb v Q3 2023 jsou podle bankovní rady předčasné a že se nenaplní.



My i po včerejším zasedání nadále předpokládáme, že k prvnímu opatrnému poklesu sazeb dojde až ve čtvrtém kvartále tohoto roku (o 50bps na 6,50 %). Výraznější pohyb sazeb směrem dolů očekáváme až v příštím roce, a to s dalším poklesem inflace a lehkým nárůstem míry nezaměstnanosti. Stále vnímáme jako riziko, že k prvnímu poklesu sazeb může dojít z důvodu “opatrnosti” spíše později - tedy teoreticky až na začátku roku 2024 (únorové zasedání s prognózou).





*** TRHY ***



Eurodolar

Šéf Fedu J. Powell sice včera při svém vystoupení v senátu amerického Kongresu zopakoval záměr většiny vedení centrální banky, ale jinak byl relativně opatrný. To v kombinaci s překvapivě holubičími názory dalších centrálních bankéřů (viz např. Bostic) vedlo k oslabení dolaru. Kromě toho na druhé straně ze strany rétoriky ECB slyšíme spíše jestřábí názory, takže není divu, že eurodolar směřuje k hranici 1,09.

Dnes odpoledne promluví Powell v Kongresu znovu - tentokrát však v rozpočtovém výboru jeho dolní komory. Kromě rétorických cvičení centrálních bankéřů však mohou být pro eurodolar důležité americké týdenní statistiky z trhu práce či zasedání jiných centrálních bank (především Bank of England).



Zahraniční Forex

Nejen britská libra musí být dnes ve střehu před dnešním zasedáním Bank of England. Včera se totiž ukázalo, že již čtvrtý měsíc v řadě byly cenové tlaky ve Velké Británii vyšší, než se očekávalo. Celková inflace meziměsíčně vzrostla v květnu o 0,7 % (oproti očekávaným 0,5 %), což udrželo meziroční srovnání na stabilní úrovni 8,7 % (oproti konsenzu 8,4 %). Základní jádrová inflace vzrostla meziměsíčně o 0,8 % a meziročně o 7,1 % (oproti 6,8 % v dubnu). Naplňují se tak obavy, že Bank of England se svým cyklem postupného zpřísňování zaostává! Kromě proinflačních překvapení totiž zůstává super-utažený také britský trh práce.

Guvernér Bailey a spol. bude tedy dnes stát před dilematem: pokračovat v současném tempu +25bps co každé zasedání anebo (tentokrát) zrychlit na 50 bazických bodů. V případě prvního scénáře ("ignorance") se obáváme prodejních vln u všech britských aktiv včetně libry, neboť BoE bude ještě více „zaostávat za křivkou“.



Koruna

Česká koruna reagovala na lehce jestřábí vzkaz z centrální banky (viz úvodník) lehkými zisky a během odpoledne se posunula pod 23,75 EUR/CZK. Na druhou stranu smršť zvyšování sazeb (Británie, Švýcarsko, Norsko), kterou dnes očekáváme, se koruně asi dvakrát líbit nebude. Nepředpokládáme proto, že by v nejbližších seancích (s vědomím pokračujícího růstu sazeb v eurozóně i v USA) byla schopna rozšiřovat včerejší lehké zisky…



Akcie

Středeční seance přinesla první výraznější pokles od zasedání FOMC Fed přesně před týdnem.

Výprodeje byly znát na akciích Tesla, AMD nebo Intel, jež zakončily o 5 % níže. Nvidia s Alphabetem pak odevzdaly okolo 2 % své kapitalizace, odolnější pak byly akcie Amazon nebo Apple, u kterých středeční seance ukousla do jednoho procenta hodnoty. Akcie Microsoft pak zakončily o -1,3 % níže. Dařilo se naopak necyklickým, defenzivním titulům a díky růstu cen ropy se vítězem dne stal sektor energií, kde si např. akcie Exxon nebo Chevron připsaly zhruba po 1 % zisků. Wall Street závěr: Dow Jones -0,30 %; S&P 500 -0,52 %; Nasdaq Composite -1,21 %.