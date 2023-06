Jednání německých odborů s Deutsche Bahn zkrachovala, hrozí stávka

Německé železniční a dopravní odbory EVG prohlásily, že jednání o mzdách s drážní společností Deutsche Bahn ztroskotalo. Šéf odborových vyjednávačů Kristian Loroch oznámil, že o dalším postupu rozhodne předsednictvo EVG ve čtvrtek. Personální šéf DB Martin Seiler rozhodnutí EVG kritizoval a prohlásil, že odbory nejsou ochotné k žádnému kompromisu a takřka hotovou dohodu zahazují. Pokud rozhovory skutečně zkrachují, hrozí stávka, která zastaví nejen dopravu v Německu, ale přeruší i spojení s Českou republikou.



"Zejména doba platnosti smluv v délce 27 měsíců byla vyhodnocena jako příliš dlouhá a také nabídnuté zvýšení mezd bylo shledáno jako příliš nízké," řekl Loroch.



"EVG zahazují takřka hotovou dohodu a jen krátce před cílem všechno vynulují. Shoda byla na dosah, 140 stran mzdové smlouvy bylo již hotovo. To, co se nyní stalo, je neuvěřitelné," prohlásil Seiler.



EVG a DB jednají od pondělí minulého týdne. Původním plánem bylo dosáhnout dohody do pátku minulého týdne, což se nepodařilo. Odboráři a zástupci drah se ale v pátek shodli, že budou tento týden dále rokovat, neboť již dosáhli shody v řadě bodů. Německé dráhy hovořily dokonce o tom, že cíl je na dohled. EVG dnes ale uvedly, že jednání po dlouhé a intenzivní diskuzi považují za zkrachovalé. DB i tak oznámily, že jsou nadále ochotny jednat, proto by odbory měly v rozhovorech pokračovat.



Odbory požadují zvýšení měsíčního příjmu zaměstnanců minimálně o 650 eur (přes 15.400 Kč), respektive o 12 procent v případě vyšších platových skupin. Chtějí také, aby délka kolektivních smluv byla omezena na jeden rok. DB to odmítají a předložily několik nabídek. Ta poslední veřejná slibuje zvýšení mezd o 12 procent u nižších mzdových skupin, o deset u středních a o osm u vyšších. K tomu navrhují jednorázovou protiinflační prémii 2850 eur (67.600 Kč), kterou by zaměstnanci díky vládnímu kompenzačnímu balíčku nedanili.



Platnost kolektivních smluv navrhovaly DB původně na dva roky. Seiler uvedl, že dráhy žádaly o smluvní závazek v délce 27 měsíců za nabídku protiinflační prémie 2850 eur a vysoké fixní částky, jejíž výši ale neupřesnil. Dráhy rovněž slíbily nákladní strukturální vylepšení, kterými chtěly zvýšit svou atraktivitu jako zaměstnavatele a podpořit loajalitu zaměstnanců. Podle DB by tak jen v oblastech údržby, dílen a zabezpečovacích zařízeních získali pracovníci ke mzdám v průměru dalšího 7,5 procenta.



V březnu vlakovou, autobusovou i leteckou dopravu v Německu zastavila čtyřiadvacetihodinová stávka, kterou zorganizovaly společně odbory Verdi a EVG. Na konci dubna pak odbory EVG zastavily železniční dopravu na osm hodin v pátek dopoledne, problémy s provozem ale trvaly celý den. V obou případech bylo narušeno spojení s Českem, dálkové vlaky končily v poslední stanici na českém území a regionální spoje byly v běžném provozu jen v České republice. EVG původně chystaly velkou stávku na polovinu května, tu se ale na poslední chvíli podařilo odvrátit.