Baron: My ESG v úvahu bereme, o akciový trh a sazby se nestaráme, dlouhodobý růst ekonomiky a akcií bude vysoko

Šéf Baron Capital Ron Baron v rozhovoru na CNBC nejdříve připomněl, že sem přichází na pozvání již sedmnáct let. To pak podle něj znamená, že jej už často poznávají lidé na ulici a dávají se s ním do řeči. Přešel pak k ESG investování a k některým doporučením, podle kterých by investoři neměli brát podobné faktory jako ESG ve svém rozhodování v úvahu. „My je v úvahu bereme,“ dodal miliardář.



Baron se tedy podle svých slov neztotožňuje s názory, podle kterých by investoři měli sledovat jen to, „jak vydělat nejvíce peněz.“ Pokud se totiž firma například nestará dobře o své zaměstnance, projeví se to nakonec i na jejím hospodaření. K tomu Baron také klade důraz na to, aby měl přehled o veškerém riziku, které firma, o níž má zájem, podstupuje. A to i na rovině vztahů k životnímu prostředí a společnosti. „Díky tomuto přístupu si naše fondy vedou lépe než celý trh,“ pokračoval investor.



Na CNBC doplnili Barona poukázáním na to, že ESG se dá uchopit mnoha způsoby a to samé platí o pokusech o jeho měření. S ním pak může být spojeno i hodně byrokracie a formalit. Firmy pak také mohou sledovat ESG strategii jen naoko tak, aby uspokojily hlasy volající po změnách. Baron na to řekl, že jeho společnost taková není a skutečně ji zajímá, jak firmy, do kterých investuje, nakládají se svými zaměstnanci a jak se chovají směrem k prostředí.



„Důležité je, že se nestaráme o akciový trh, o sazby, o to, co dělá vláda,“ řekl investor během rozhovoru. Jediným rokem během jeho kariéry, kdy přišla nějaká pozitivní zpráva z oblasti politiky, byl ten, kdy „padla zeď mezi východem a západem“. Akciový trh a ekonomika pak podle Barona mají po většinu času tendenci k růstu, a to i přes některá náročná období včetně těch inflačních.



Baron odhaduje, že během následujících padesáti let ekonomika poroste rychleji než během posledních padesáti let. Konkrétně zmínil 7% růst, který by znamenal i výrazné posílení akciového trhu. Jeho hodnota by se totiž během padesáti let měla zvýši 33krát. Oněch 7 % je přitom podle Barona tvořeno asi 2% reálným růstem a zbytek představuje inflace.



Zdroj: CNBC