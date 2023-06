Schwab: Možná ještě jedno, či dvojí zvýšení sazeb, udržitelná rally až po stabilizaci sazeb

Recese, nebo ne? Na tuto otázku na CNBC odpovídala Liz Ann Sonders ze společnosti Charles Schwab. Podle ní tato diskuse obvykle nezahrnuje důležité nuance. Konkrétně to, že nejdříve došlo v americkém hospodářství k útlumu na straně sektorů, jako je spotřební zboží, ale silné byly služby. Nyní se situace v určitém smyslu obrací a „je vidět některé trhliny ve službách“.



Strategička míní, že nejlepším scénářem dalšího vývoje by bylo pokračující vyvažování slabosti jedněch sektorů silou sektorů druhých. Pokud má ale říci, zda nastane oficiálně vyhlášená recese, domnívá se, že ano. Tento názor opírá o ukazatele typu inverze výnosové křivky, klesající peněžní nabídky, likvidity a podobně.



Následující graf ukazuje vývoj indexu vedoucích indikátorů. Ten se i nadále pohybuje znatelně pod úrovněmi, které již signalizují nástup do recese:





Zdroj: Twitter



Ohledně dalšího vývoje monetární politiky Sonders uvedla, že možná přijde ještě jedno nebo dvě zvýšení sazeb. Ovšem do dalšího zasedání FOMC přijdou další data z ekonomiky a na nich bude hlavně záležet. Jay Powell pak podle expertky chce zejména vyslat signál, že sazby minimálně do příštího roku nepůjdou směrem dolů.

Na CNBC byl hostem i ředitel Schwabu Omar Aguilar, podle kterého lze nyní argumentovat jak pro býčí, tak pro medvědí trh. Akcioví investoři se podle něj dnes domnívají, že recesi se lze vyhnout. Řada indikátorů, včetně zmíněné inverze výnosové křivky, přitom ukazuje na recesi, a to hlubokou. Aguilar pak hovořil o přínosech mezinárodní diverzifikace dané i tím, že rozdílné části světa se v současné době nacházejí v různých částech cyklu a jinak se vyvíjí i monetární politika.



Udržitelná rally na akciích může podle experta přijít až poté, co se stabilizuje výnosová křivka. Tedy ve chvíli, kdy již bude jasný další vývoj sazeb a přestanou prudší pohyby na výnosech krátkodobých a dlouhodobých dluhopisů. Na dotaz týkající se technologií Aguilar uvedl, že jeho firma svým klientům na dluhopisových trzích stále doporučuje velké a silné společnosti. Vyšší pravděpodobnost vyhnutí se recesi by pak nahrávala cyklickým titulům a menším společnostem.





Zdroj: CNBC